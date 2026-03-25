Dieciséis equipos, divididos en fases de cuatro equipos, con dos semifinales y una final, compiten desde este jueves por las últimas cuatro plazas europeas para el Mundial 2026, en una situación límite, desbordante de presión, para Italia, enfrentada en casa a Irlanda del Norte; Robert Lewandowski, que lidera a Polonia frente Albania, y Dinamarca, que recibe inicialmente a Macedonia del Norte.

Son tres de las ocho semifinales que se disputan este jueves a único encuentro y que incluyen también los duelos Turquía-Rumanía, Gales-Bosnia Herzegovina, Eslovaquia-Kosovo, Ucrania-Suecia y República Checa-Irlanda para definir las cuatro finales que se jugarán el próximo martes, cuyo sorteo ya está definido.

Italia va por el mismo camino de Irlanda del Norte, su primer rival, y del Gales-Bosnia, con el condicionante de jugar la vuelta como visitante; Dinamarca, si es capaz de vencer a Macedonia del Norte, se medirá al ganador del República Checa-Irlanda a domicilio; Polonia o Albania, dependiendo del ganador, se cruzarán con Ucrania o Suecia; y Turquía o Rumanía, con Eslovaquia o Kosovo. Cuatro irán al Mundial. Doce se quedaran fuera.

Italia necesita ir a Estados Unidos, México y Canadá 2026. No hay excusas posibles en una selección de su nivel y prestigio. Cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), y doble de Europa -la última en 2021 en Wembley ante Inglaterra-, ya no jugó ninguna de las dos últimas, ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022.

Es un ciclo anómalo. Pero es la realidad de la ‘Azzurra’, cuyo título europeo en 2021 en Inglaterra ni ha anunciado un retorno esplendoroso después ni ha sido el punto de inflexión deseado a nivel mundialista. Italia ocupa el segundo escalón del historial del torneo. Sus cuatro títulos sólo los iguala Alemania y sólo los supera Brasil. Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España, el resto de ganadores de la competición de las competiciones, van por detrás.

En Bérgamo, escenario del encuentro de semifinales, o en la final, hay un riesgo visible de que Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Nicolo Barella o Sandro Tonali se queden fuera de la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

“Ir al Mundial es un sueño desde niño. La presión está ahí. Es inútil intentar evitarla”, advierte Calafiori, antes del duelo contra Irlanda del Norte, cuyo fútbol físico, de choque y altura, poderoso a balón parado y directo, ponen a prueba a Italia. Es la favorita.

Irlanda del Norte no juega un Mundial desde 1986. Una vez lo ha disputado, en 2014, Bosnia, que será el adversario de Gales en la otra semifinal por la misma ruta. Nunca el equipo galés ha ganado al conjunto balcánico, con dos victorias y dos empates. El encuentro se disputa en Cardiff. La final será allí o Bosnia, dependiendo del ganador.

La presencia de Robert Lewandowski en su último Mundial también está en el aire. El atacante del Barcelona capitanea la convocatoria de Polonia y Jan Urban, el seleccionador, para el enfrentamiento con la Albania de Sylvinho en Varsovia. El imponente goleador polaco, con 88 tantos en 163 choques, ha jugado dos mundiales: Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando su equipo alcanzó los octavos de final del torneo.

La primera prueba será Albania. La segunda, de seguir adelante, lo mediría a Ucrania o Suecia, que se enfrentan en Valencia por una plaza en la final. El ganador en el campo del Levante será local en el duelo decisivo del martes siguiente. Viktor Gyokeres es la referencia de Suecia, que mantiene la baja de Alexander Isak, por lesión.

Dinamarca, campeona de Europa en 1992, presente en seis ediciones del torneo, incluida las dos últimas y cinco de las siete más recientes, juega este jueves en Copenhague ante Macedonia del Norte, que estrena técnico: Goce Sedloski, ante “la mayor responsabilidad” de su carrera que supone llevar al equipo macedonio a un Mundial.

Primero debe ganar a la ‘Dinamita Roja’ como visitante. Después, ya sea a Dinamarca o Macedonia del Norte, le aguarda el ganador de la otra eliminatoria entre la República Checa e Irlanda, derrotada en sus tres últimas visitas a terreno checo. El partido se disputa en Praga. La final, en el terreno del vencedor de esta última semifinal.

Turquía, con Vincenzo Montella en el banquillo y Arda Guler y Kenan Yildiz sobre el césped, inicia la repesca contra Rumanía, dirigida por el veterano Mircea Lucescu, en el estadio del Besiktas en Estambul. Turquía no juega el Mundial desde 2002, cuando cerró el podio. Rumanía, desde 1998. Es su oportunidad.

En su camino, como rivales en la final, aparecen dos opciones: Eslovaquia o Kosovo, ante el desafío más grande de su corta historia, con Vedaq Muriqi en sus filas.

Programa de semifinales de la repesca europea para el Mundial 2026:

Jueves 26 de marzo:

Ruta A:

Gales-Bosnia (2:45 p.m.).

Italia-Irlanda del Norte (2:45 p.m.).

Ruta B:

Ucrania-Suecia (2:45 p.m.).

Polonia-Albania (2:45 p.m.).

Ruta C:

Turquía-Rumanía (12 p.m.).

Eslovaquia-Kosovo (2:45 p.m.).

Ruta D:

Dinamarca-Macedonia del Norte (2:45 p.m.).

República Checa-Irlanda (2:45 p.m.).