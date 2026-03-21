El segundo día del Salinas Fest 2026 se desarrolló con la primera gran jornada de competencias de los riders en alto nivel.

La agenda de ayer estuvo enmarcada en las pruebas de Kite Foil, Wing Foil Racing, Twin Tip Racing y Wing Olas Open, modalidades que se desarrollaron de acuerdo con las condiciones del viento, para el deleite de los asistentes.

En Kite Foil masculino, Víctor Bolaños, de Santander, comenzó liderando la competencia, seguido por Luis Alcázar, de Bolívar, y Jean Paul Lietchi, del Valle.

La agenda estuvo marcada por las competencias en Kite Foil y Wing Foil.

En femenino, Wendy de la Asunción, del Atlántico, encabezó la jornada, seguida por Casia Gómez y Adelaida Guzmán, de Santander.

En la tarde se llevó a cabo el acto oficial de inauguración, que reunió a las principales autoridades del departamento, reafirmando el respaldo institucional a este evento que posiciona al Atlántico como epicentro del deporte náutico.

La agenda estuvo marcada por las competencias en Kite Foil y Wing Foil.

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo, destacó la relevancia del festival:

“El Salinas Fest es una plataforma que proyecta nuestro territorio a nivel internacional, impulsa el talento deportivo y fortalece el turismo en el Atlántico. Estos eventos nos llenan de orgullo y reafirman nuestro compromiso con el deporte y la recreación”, afirmó.

La agenda estuvo marcada por las competencias en Kite Foil y Wing Foil.

Por su parte, Mariasabella Romero resaltó el impacto positivo en la economía local:

“Este tipo de eventos dinamizan significativamente la economía, gracias a la llegada de turistas in y visitantes de distintas regiones de Colombia, generando oportunidades para nuestra gente. Todo el sector se beneficia”, expresó.

En materia de seguridad, la Gobernación dispuso un robusto operativo en articulación con la Policía Nacional, garantizando tranquilidad para deportistas, turistas y comunidad en general.

La agenda estuvo marcada por las competencias en Kite Foil y Wing Foil.

El acto inaugural contó también con la presencia del presidente de la Asamblea del Atlántico, Estéfano González, quien acompañó este importante espacio que celebra el deporte y el turismo regional.

El Salinas Fest 2026 continuará este domingo con su tercera jornada de competencias, donde se espera una nueva muestra de talento, destreza y pasión por los deportes náuticos.