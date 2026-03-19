La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la nómina con la que la selección Colombia afrontará la doble jornada de amistosos internacionales de marzo, en la que se medirá ante selección de Croacia y selección de Francia, en territorio estadounidense.
Leer también: Real Betis 4, Panathinaikos 0: ‘El Cucho’ Hernández aporta un gol en la clasificación de su equipo
El listado de 26 convocados fue definido por el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quien continúa consolidando su base de cara al Mundial.
Thibaut Courtois se lesiona y está prácticamente descartado para la jugar la llave ante el Bayern de Luis Díaz
La concentración del equipo se llevará a cabo en Orlando desde el 21 de marzo, donde Colombia disputará su primer compromiso ante Croacia en el Camping World Stadium. Posteriormente, el grupo viajará a Washington D.C. para enfrentar a Francia, en el cierre de la fecha FIFA.
En las últimas horas había tomado fuerza el nombre de Sebastián Villa en esta convocatoria, pero al final no hizo parte de la convocatoria. Juan Camilo Hernández, que viene en buen nivel con el Real Betis, tampoco está.
Leer más: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma clasifican con el Crystal Palace en la Liga de Conferencia
Yerry Mina, otro de los fijos en las convocatorias, tampoco estará para estos compromisos.
La convocatoria completa:
Arqueros
Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – ARG)
Camilo Vargas (Atlas – MÉX)
David Ospina (Atlético Nacional)
Defensores
Daniel Muñoz (Crystal Palace – ENG)
Dávinson Sánchez (Galatasaray – TUR)
Déiver Machado (Nantes – FRA)
Jhon Lucumí (Bologna – ITA)
Johan Mojica (Mallorca – ESP)
Juan David Cabal (Juventus – ITA)
Santiago Arias (Independiente – ARG)
Yerson Mosquera (Wolverhampton – ENG)
Volantes
Carlos Gómez (Vasco da Gama – BRA)
Gustavo Puerta (Racing de Santander – ESP)
James Rodríguez (Minnesota United – USA)
Jaminton Campaz (Rosario Central – ARG)
Jefferson Lerma (Crystal Palace – ENG)
Jhon Arias (Palmeiras – BRA)
Johan Carbonero (Internacional – BRA)
Jorge Carrascal (Flamengo – BRA)
Juan Fernando Quintero (River Plate – ARG)
Kevin Castaño (River Plate – ARG)
Richard Ríos (Benfica – POR)
Delanteros
Jhon Córdoba (Krasnodar – RUS)
Luis Díaz (Bayern Múnich – GER)
Luis Suárez (Sporting – POR)
Rafael Santos Borré (Internacional – BRA)