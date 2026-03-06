La expectativa por el debut del colombiano James Rodríguez con el Minnesota United en la Major League Soccer (MLS) podría tener que esperar. El mediocampista encendió las alarmas en el equipo estadounidense luego de abandonar el último entrenamiento debido a una molestia física, situación que lo dejó en duda para el compromiso de este sábado frente a Nashville SC.

La noticia fue confirmada por el entrenador del conjunto de Minnesota, Cameron Knowles, quien explicó que el volante colombiano no pudo completar la práctica y que su presencia en el partido será evaluada por el cuerpo médico en las horas previas al encuentro. El técnico señaló que el futbolista “presenta una contusión” y que su evolución será clave para determinar si podrá estar disponible.

El partido corresponde a la tercera jornada de la MLS y estaba marcado en el calendario como el posible estreno oficial del ‘10’ colombiano con su nuevo club. La expectativa alrededor de su debut ha sido alta desde que fue presentado como refuerzo a comienzos de febrero, pero hasta ahora el jugador no ha sumado minutos en la temporada.

Incluso en el encuentro anterior del Minnesota United, el creativo estuvo en el banco de suplentes, aunque finalmente no ingresó al campo. En ese momento, el cuerpo técnico explicó que “el contexto del partido no era el ideal para hacerlo debutar”, pues el equipo ganaba por la mínima diferencia y el colombiano apenas llevaba pocos días de trabajo con el plantel.

Ahora, la nueva molestia física vuelve a poner en suspenso su estreno en el fútbol estadounidense. El club ha optado por manejar la situación con cautela, teniendo en cuenta que la temporada apenas comienza y que la prioridad es contar con el jugador en plenitud física durante el resto del campeonato. Si no logra recuperarse a tiempo para el duelo ante Nashville, su debut podría aplazarse nuevamente para el próximo compromiso del equipo en la MLS.