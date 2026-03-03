El brasileño Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid, quien sufrió frente al Getafe una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, según confirmaron este martes las pruebas médicas, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que, consideró, que “tal vez la vida ha sido un poco cruel” con él “últimamente”.

“Incluso sin entender, confío en ti…“, empieza su texto.

“Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... no sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas viví ya, que yo tampoco merecía”, prosigue.

“Un gran obstáculo surgió en mi vida, en mi carrera, y que me impide hacer lo que yo más amo por un cierto tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí. Y sólo me queda ser fuerte, como siempre. Eso no es una novedad”, continúa.

“Gracias a todo el mundo por las oraciones, mensajes y cariño. Son muy importantes para mí. Incluso siendo un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir y dar alegrías a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios continúa en el control de todo”, concluye.

Rodrygo Goes estará de baja entre 10 y 12 meses, por lo que dice adiós a un 2026 en el que iba a disputar el Mundial de fútbol con Brasil.