Duelo con ánimos de revancha. Sí, con esa convicción afrontará Junior hoy el choque que sostendrá con Santa Fe, el rival que le arrebató la Superliga hace exactamente un mes, cuando se impuso por 3-0 en el estadio El Campín de Bogotá, mismo escenario donde hoy vuelven a verse las caras, pero por la Liga I-2026.

Y sí, ‘el Tiburón’ quiere revancha, porque sintió que para esa primera doble confrontación que sostuvieron aún estaban en ‘obra negra’, apenas desempacando maletas de las cortas vacaciones que tuvieron, tras la obtención de la undécima estrella el semestre anterior.

Ahora ya hay más partidos recorridos y si bien ese detalle no asegura una victoria hoy, por lo menos sí encararán el encuentro con una extra de confianza, tras las victorias alcanzadas recientemente (ante Millonarios, Pereira, Chicó FC y América), que lo tienen actualmente en la cuarta posición de la Liga I-2026, con 12 puntos, solo dos menos que el líder, el Deportivo Pasto (si logra ganar en Bogotá —tarea nada fácil y más adelante explicamos por qué— y se da un resultado más en otro juego (Internacional de Bogotá empata o pierde con Millonarios), los rojiblancos podrían terminar la jornada en la punta del campeonato).

El duelo de hoy es de realidades distintas. De un lado llega un Junior reforzado, que pelea inicialmente en la parte alta de tabla, y del otro un Santa Fe que aún no ha podido despegar de la mano del técnico uruguayo Pablo Repetto —hoy en el ojo del huracán—, pese a haber obtenido de entrada la Superliga. Los cardenales marchan en la decimosexta casilla con tan solo siete puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas, en los siete partidos que ha jugado en la Liga I-2026. ‘El León’ busca levantarse ante Junior y repetirle las dosis de hace un mes, donde se vieron superiores, de la mano de su goleador Hugo Rodallega.

Para evitarlo, Junior encara el duelo con los mejor de su nómina. El uruguayo Mauro Silveira vuelve a asumir la responsabilidad del arco, esta vez custodiado por una línea de cuatro defensores conformada por Edwin Herrera (o Jhomier Guerrero), Jermein Peña, Lucas Monzón y Yeison Suárez.

Guillermo Celis vuelve a asumir galones para liderar al equipo en el eje del centro del campo, acompañado por Jesús Rivas y Yimmi Chará. Abiertos por las bandas estarían Cristian Barrios y Joel Canchimbo, mientras que adelante se impone la figura de Luis Fernando Muriel, que ya suma tres tantos en el campeonato.

A romper un maleficio por Liga

No ha sido fácil para Junior subir a los 2.640 metros de altura de la capital para enfrentar a cualquier equipo de allá, llámese Santa Fe o Millonarios.

La última victoria que logró ante el cuadro cardenal, en El Campín, se remonta 11 de mayo de 2022, cuando se impuso 1-0 por Copa Colombia (anotó Danny rosero). La otra victoria que aparece en el panorama data del 8 de noviembre de 2018, cuando venció por 2-0, pero por la Copa Sudamericana (marcaron Teófilo Gutiérrez, hoy en la plantilla, y Marlon Piedrahíta).

Y aquí viene el maleficio del que les hablamos. Por Liga la cosa va mucho más atrás. La última alegría rojiblanca frente al ‘León’, en la fría capital, fue hace 18 años —sí, así como lo lee… ¡18 años!—, cuando se impuso por 2-1, un 18 de mayo de 2008. Ese día convirtieron Giovanni Hernández y Jhon Valencia.

Desde 2008, estos equipos se han enfrentado en 24 ocasiones en Bogotá y el saldo ha sido de 16 victorias para Santa Fe, tres para Junior y cinco empates (el último lo consiguió el 13 de noviembre de 2022, cuando midieron fuerzas en los cuadrangulares semifinales de la Liga II de ese año).

El juego de hoy entre Santa Fe y Junior, correspondiente a la octava jornada de la Liga I-2026, contará con la conducción arbitral del antioqueño Wilmar Roldán. Transmite Win Sports+.