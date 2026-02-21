El delantero colombiano Luis Suárez regresó este sábado al Sporting tras cumplir una sanción y contribuyó con un gol a la victoria de los ‘leones’ por 0-3 ante el Moreirense, en la vigésima tercera jornada de la Liga Portugal.

Suárez, que se perdió el partido anterior por acumulación de tarjetas amarillas, volvió a la titularidad y, en el minuto 75, anotó el tercer tanto del partido y su vigésimo en el campeonato, lo que lo sitúa en lo más alto de la tabla de goleadores junto al griego del Benfica Vangelis Pavlidis.

En su visita al feudo del sexto clasificado, el segundo Sporting comenzó mejor e intentó el gol desde el principio con jugadas procedentes en su mayoría del flanco izquierdo ocupado por el uruguayo Maxi Araújo, uno de los motores de su equipo en la primera parte.

Mientras, el Moreirense resistió el acoso de los ‘leones’ y consiguió crear peligro ante la portería contraria en algunas ocasiones a través de su dúo valenciano, Rodrigo Alonso y Álvaro Martínez.

El vigente campeón de Portugal mantuvo la estrategia tras el descanso y llegó al gol en el minuto 52, con un centro de Maxi desde la izquierda y finalización de Francisco Trincão.

Poco después, en el 56′, los lisboetas hicieron el segundo por medio del mozambiqueño Geny Catamo, que amplió la ventaja de los suyos con un potente disparo en arco desde fuera del área.

Y en el 75′, Suárez cerró el marcador con un tiro junto al segundo palo.

Este resultado deja al Sporting con 58 puntos, a solo uno del líder Oporto, que este domingo se enfrentará al Rio Ave en casa.