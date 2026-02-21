El gimnasta colombiano Ángel Barajas se prepara para vivir este sábado una de las jornadas más importantes de su carrera, cuando compita en la final de barra fija de la Copa del Mundo por aparatos, que se disputa en el Lausitz Arena de la ciudad alemana de Cottbus.

Barajas, de apenas 19 años, llega a esta instancia tras una actuación imponente en las rondas clasificatorias, dominando con autoridad la disciplina que lo ha convertido en una figura ascendente de la gimnasia artística mundial.

El joven cucuteño se destacó el pasado viernes al registrar un puntaje de 15.300 en la rutina de barra fija, la mejor calificación de la jornada, lo que le aseguró el primer lugar en la clasificación y el pase directo a la gran final de hoy. Su desempeño superó al del gimnasta japonés Shohei Kawakami y a varios de los más fuertes exponentes de la especialidad, consolidándolo como uno de los máximos favoritos al título en esta primera parada del calendario internacional de FIG.

La Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Cottbus es la primera del circuito de aparatos de este año, con más de 140 gimnastas de casi 40 países compitiendo por títulos individuales en cada aparato. Las finales se desarrollan entre el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, con la atención puesta en figuras consagradas y jóvenes talentos como Barajas, que aspiran a dejar huella en la escena global.

Para Barajas, esta final representa no solo la posibilidad de sumar una medalla más a su palmarés, sino de consolidar su evolución deportiva tras haber logrado la primera medalla olímpica para Colombia en gimnasia artística, una plata en barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquella histórica presea convirtió a Barajas en un referente de este deporte en el país y en Sudamérica, proyectándolo como una de las principales cartas de Colombia para los próximo Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El público y la prensa internacional estarán pendientes de la gran final de hoy, donde Barajas se enfrentará a un exigente grupo de rivales, incluidos representantes de Japón, Rusia, Italia y otras potencias de la gimnasia a nivel mundial.

La expectativa es alta: si mantiene el nivel mostrado en la clasificatoria, el colombiano tiene todas las herramientas técnicas y mentales para disputar el oro y consagrarse en la primera etapa de la Copa del Mundo 2026.