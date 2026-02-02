El inicio del campeonato del fútbol argentino dejó señales positivas para los dos gigantes del país. River Plate y Boca Juniors comenzaron el torneo de buena manera, sumando puntos importantes en las primeras jornadas y ubicándose en los puestos de vanguardia de la tabla.

River, con un funcionamiento sólido y buen volumen ofensivo, logró un arranque convincente que lo tiene en las primeras posiciones, mostrando regularidad y una idea de juego clara desde el comienzo del certamen. El equipo millonario supo aprovechar sus oportunidades y hacerse fuerte tanto de local como de visitante.

Por su parte, Boca también inició el torneo con resultados favorables. El conjunto xeneize ha sido práctico y efectivo, sumando puntos clave que le permiten mantenerse en el grupo de líderes y generar confianza en su afición en este tramo inicial del campeonato.

En las posiciones, River y Boca se ubican dentro del lote de arriba, junto a equipos como Racing, Independiente y San Lorenzo, que también han tenido un arranque competitivo. Más atrás aparecen clubes como Estudiantes y Rosario Central, todavía expectantes y buscando regularidad.