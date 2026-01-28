El estreno de Daniel Cataño con Independiente Medellín terminó dejando más incertidumbre que tranquilidad, pues en el compromiso frente a Deportes Tolima, correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay 2026-I, el volante solo pudo permanecer pocos minutos en cancha antes de retirarse por problemas físicos.

El jugador ingresó en la parte final del encuentro con la misión de darle mayor control al mediocampo, pero su participación se vio interrumpida cuando comenzó a mostrar señales de incomodidad. Sin poder continuar, solicitó el cambio y fue reemplazado por Alexis Serna, generando preocupación en el banco técnico.

Daniel Cataño en su regreso al medellín pic.twitter.com/sFtFxlsGiG — Edwar🔰 (@Edwarlopez07) January 28, 2026

Finalizado el partido, el club informó que Cataño será evaluado por el área médica para establecer el diagnóstico y definir si podrá estar disponible en los próximos compromisos. Los estudios determinarán si se trata de una molestia leve o de una lesión que requiera mayor tiempo de recuperación.

❌ DANIEL CATAÑO SE LESIONÓ A LOS ¡10 MINUTOS! DE HABER INGRESADO.



El jugador, que ingresó al minuto 68’, tuvo que ser sustituido al 78’ tras molestias físicas. 🤕



‼️ Era su debut en su regreso al DIM. pic.twitter.com/0L2OFnGcNB — Toque Sports (@ToqueSports) January 28, 2026

Esta noticia es un reto para el cuerpo técnico, que apostó por su experiencia tras su paso por Bolívar de La Paz, donde fue una de las figuras del equipo. Su llegada generó altas expectativas entre los aficionados por su trayectoria y su cercanía histórica con el club. Por ahora se espera el resultado de los exámenes.