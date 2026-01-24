Con expectativas renovadas y la ilusión intacta, este viernescomenzó el torneo de ascenso en Colombia.

Leer también: El Atlético Mineiro anuncia la contratación del colombiano Mateo Cassierra

Esta será una competencia que promete emociones desde la primera jornada y en la que los equipos costeños buscarán ser protagonistas para lograr el ascenso a la primera división a finales de año.

El Barranquilla FC será uno de los primeros en salir a escena. El conjunto currambero debutará ante Orsomarso, este sábado, a partir de las 5 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

El onceno currambero contará con la presencia del defensor Carlos Olmos y del mediocampista Miguel Agámez, quienes vienen de jugar en Junior el pasado semestre.

Leer más: Comienzan las emociones en el Mundial Juvenil de Tenis

No contará ya con Jhon Vélez y Léider Berdugo, quienes salieron del equipo en este mercado de fichajes.

Por su parte, el Unión Magdalena también se prepara para su estreno en el torneo. El cuadro samario jugará el lunes ante Bogotá FC, a partir de las 6 p. m., en el estadio Romelio Martínez debido a los arreglos que le están haciendo al Sierra Nevada.

‘El Ciclón’, que ya no contará con Jannenson Sarmiento, quien fue contratado por Junior, intentará volver a subir a primera división en esta temporada.

Leer también: “Espero la victoria ante el Monaco sea el punto de inflexión para este Madrid”: Álvaro Arbeloa

Por su parte, el Real Cartagena venció 1-0 al Real Santander este viernes, en condición de visitante, por la primera jornada.

Los bolivarenses son uno de los grandes favoritos para poder lograr el ascenso a la primera división luego de varios años peleando por lograrlo y quedándose siempre cerca de conseguir ese objetivo.