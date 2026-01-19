Alfredo Arias asumió la derrota de Junior como un punto de partida dentro de un proceso que recién comienza. Tras la caída 2-0 ante Deportes Tolima en el debut de la Liga I-2026, el técnico uruguayo explicó en rueda de prensa que el resultado estuvo lejos de lo esperado, aunque pidió contextualizarlo en medio de la reconstrucción del equipo para esta nueva temporada.

“No estamos para nada conformes con el resultado, esperábamos otra cosa”, afirmó el entrenador uruguayo, quien recordó que el plantel se encuentra en pleno proceso de armado. “Nosotros apenas llevamos nueve entrenamientos. Con algunos, un entrenamiento o dos. Con otros, tres o cuatro”, explicó, subrayando además el desgaste físico y mental acumulado por la reciente final (el juego de ida de la Superliga) disputada apenas tres días antes.

Arias remarcó que el equipo volvió a jugar con los mismos futbolistas y que la seguidilla no se detiene, con otro compromiso decisivo en el horizonte y viajes incluidos. “Hace tres días jugamos una final, que quieran o no es desgastante y estresante, y el equipo hizo todo el gasto. Y hoy jugaron los mismos. Y ahora vamos a otra final con viaje incluido, y volvemos a ir otra vez a Bogotá. Tocó así”, señaló.

En ese escenario, el técnico sostuvo que prefiere que los errores aparezcan ahora y no en instancias definitivas. “Yo siempre digo que todo lo malo o lo que toque corregir sea antes de los cuadrangulares, o en este caso, antes de los ‘mata-mata’. Prefiero que pase esto ahora en el primer partido, con el equipo rearmándose, con pocos entrenamientos, a que nos pase más adelante, cuando vengan las definiciones”, afirmó.

Arias también se refirió al proceso de adaptación de los refuerzos y a la necesidad de tiempo para construir funcionamiento colectivo. “Los jugadores que han llegado son muy buenos, pero esto no es tenis ni ciclismo, es fútbol, es nosotros, hay que hacer relacionamientos dentro y fuera de la cancha, y no se da de un día para otro”, explicó. En esa misma línea, enfatizó en la importancia del trabajo diario. “Tenemos que entrenar, tenemos que conocernos, tenemos que ponernos bien físicamente, y técnicamente también, y mejorar aspectos del juego”.

Desde su análisis del partido, Arias consideró que Junior estaba realizando un buen encuentro hasta el primer gol del rival. “Igual, creo que hasta que el Tolima nos hace el primer gol, que defendimos mal, nosotros habíamos hecho un buen partido. Yo estaba satisfecho de lo que veía”, dijo, aunque reconoció una falencia recurrente. “Pero nos faltó otra vez la contundencia o tener un hombre que la pudiera empujar”.

El técnico asumió que los errores cometidos terminaron siendo determinantes. “Hoy se cometieron los errores que se cometieron y seguramente van a ser el mejor maestro para nosotros”, agregó, dejando en claro que el golpe no puede afectar lo anímico. “No podemos decaer anímicamente, no podemos decaer la actitud, porque nosotros ahora tenemos que ir a jugar una final que queremos ganar”.

Consultado por los errores defensivos, Arias fue enfático al señalar que también hubo mérito del rival. “No es que hayamos permitido el error, es que el rival nos superó y nosotros hicimos algunas cosas mal que no las podíamos cometer”, explicó, insistiendo en el contexto de reconstrucción. “Estamos en vía de reconstruir un equipo con muy poco tiempo y con la exigencia que no tienen los demás equipos, a excepción de Santa Fe”.

Más allá del resultado, el técnico uruguayo destacó aspectos positivos del rendimiento. “Rescato que el equipo siempre fue e hicimos buenas cosas. En los primeros minutos de los dos tiempos hicimos buenas cosas, llevamos al rival a jugar en su cancha y presionamos bien tras perdida”, afirmó. También valoró la jerarquía del adversario. “Hoy jugamos ante un muy buen rival, que seguramente está mejorado, porque todos aprendemos de los errores. Enfrentamos un mejor Tolima que el que enfrentamos en la final”. No obstante, reconoció las fallas defensivas. “En defensa hoy nosotros perdimos referencias, jugadores de ellos giraban y estaban de frente a nuestro arco, y ahí venían los rompimientos. Lo vamos a corregir”.

Arias cerró su análisis resaltando el impacto emocional de la derrota. “Esto nos da un baño de humildad, no solo a los jugadores sino a todo el ambiente”, expresó, dejando en claro que el ciclo anterior ya quedó atrás. “Para mí hace varios días que el festejo terminó. Esto empezó otra vez y el fútbol te pide ganar, y ganar, y ganar y ganar, y no admite excusas si pierdes. Esto nos va a traer los pies a la tierra”, concluyó.