El mundo del boxeo está de luto. En la tarde de este lunes 5 de enero falleció en un hospital de Cartagena el gran Bonifacio Ávila Berrío, conocido popularmente como ‘El Bony’ Ávila, a sus 75 años.

Ávila Berrío nació en 1949 en el departamento de Sucre, pero su carrera deportiva y su legado empresarial se forjaron en Cartagena.

‘El Bony’ Ávila tenía quebrantos de salud, relacionados con afecciones pulmonares, por lo que permanecía en un centro asistencial hace varios días.

El boxeador colombiano era reconocido además por ser el propietario del Kiosco El Bony, uno de los restaurantes de comida de mar más visitados en las playas de Bocagrande.

El deportista se consagró como una de las grandes figuras del boxeo en el país en la década de los 70, incluso su nombre figuró en la lista del primer equipo de boxeo que representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos (Múnich 1972).

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lamentó el fallecimiento de la estrella del boxeo y aseguró que “aunque no nació en Cartagena, decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar”, dijo, a través de su cuenta de X.