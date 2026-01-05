Guillermo Celis, mediocampista y uno de los capitanes de Junior, inició este lunes los primeros trabajos con el equipo de cara al segundo semestre del año, un periodo que encara con la motivación especial de haber conseguido recientemente su primer título con la camiseta rojiblanca.

Tras un semestre anterior exitoso, el volante dejó claro que el reto ahora es sostener el nivel y mantener viva la ambición competitiva en un club que exige pelear siempre en lo más alto.

“Estamos en un club grande y las expectativas siempre serán pelear por todo”, señaló, remarcando que el punto de partida debe ser la constancia diaria. “Las ilusiones hay que renovarlas todos los días. Empezar con las mismas ganas, la misma actitud, la misma humildad, ese va a ser el secreto para pelear por todo lo que hay que pelear este semestre”, agregó.

Con el inicio de una nueva etapa competitiva, Celis fue directo al hablar de las metas trazadas tanto a nivel local como internacional. “¿Objetivos? Volver a ser campeones de Liga y hacer una gran Copa Libertadores”, afirmó, dejando en claro que el listón se mantiene alto para el grupo.

El recuerdo del título reciente sigue siendo especial para el mediocampista, quien lo asumió como una recompensa personal y familiar tras varios años de búsqueda.

"Las ilusiones hay que renovarlas todos los días", dice Guillermo Celis, 'el León' de la media cancha de Junior. Asegura que su objetivo es "volver a ser campeón y hacer una buena Copa Libertadores".

“Fue una felicidad muy grande para la familia, para mí en lo personal. Era algo que venía buscando hace muchos años. Cumplí un sueño, pero repito, lo objetivos hay que renovarlos y este es un nuevo semestre que encaro con los mismos deseos y las mismas ganas de ser campeones, porque eso es lo que siempre se quiere en un club como estos”, afirmó.

Finalmente, el capitán destacó la importancia de la competencia interna y del acompañamiento a los nuevos integrantes del plantel, aspectos que considera claves para el rendimiento colectivo.

“En los equipos grandes siempre hay competencia, eso es algo normal, eso es lo que fortalece a los grupos, que se genere esa una competencia interna leal. Que siempre se vea beneficiado el club, porque el equipo está por encima de cualquier individualidad”, explicó.

En esa misma línea, subrayó el valor del respaldo a los nuevos compañeros. “A los jugadores que vienen hay que ayudarlos, arroparlos, porque si les va bien a ellos les va bien a todos. El grupo está por encima de todos nosotros”, concluyó.