No ha terminado la Liga II-2025, Junior está en plena final ante el Tolima y ya se conoció la primera salida en el equipo rojiblanco, no de manera oficial, pero sí a través de la cuenta oficial de un equipo brasileño, el Operario Ferroviario de la segunda división.

El Fantasma, como es conocido el club deportivo de la ciudad de Ponta Grossa, en el estado de Paraná, anunció este viernes la contratación del defensor José Cuenú, actual jugador del Junior.

“Refuerzo. José Cuenú firma precontrato con Ghost”, se lee inicialmente en el post. “El defensa colombiano José Abad Cuenú Rodríguez, de 30 años, llega a reforzar la zaga del vinagre rojo la próxima temporada. Natural de Guacarí, en Colombia, el atleta mide 1.92m de altura y suma experiencia en clubes de fútbol colombianos de élite”, agregan.

El mensaje, que fue publicado a primera hora de este viernes, cuenta con un mensaje del actual jugador del Junior. “Llegó al Operario muy motivado. El fútbol brasileño es intenso, competitivo, y he tenido excelentes referencias del club a través de gente que conozco. Vengo preparado para entregar lo mejor de mí, poner mis características al servicio del equipo”, afirmó defensor.

REFORÇO: José Cuenú assina pré-contrato com o Fantasma ✍️👻



O defensor colombiano José Abad Cuenú Rodríguez, de 30 anos, chega para reforçar a zaga alvinegra na próxima temporada. Natural de Guacarí, na Colômbia, o atleta tem 1,92m de altura e soma experiências em clubes de… pic.twitter.com/wPU2JGJsEL — Operário Ferroviário (@OFECoficial) December 12, 2025

Cuenú vio acción por última vez en Junior, en el empate 1-1 frente a Fortaleza, donde salió expulsado al minuto 30. El central recibió una sanción de tres fechas y a partir de ahí solo ha sido tenido en cuenta para ir al banco en el triunfo rojiblanco 2-1 ante Nacional, en ‘el Metro’. Ese día no fue tenido en cuenta por el DT Alfredo Arias.

Este semestre solo sumó 387 minutos, repartidos en seis juegos de Liga II-2025 con el equipo barranquillero.