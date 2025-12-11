Daniel Muñoz fue sometido a una artroscopia de rodilla en Londres, un procedimiento que lo dejará fuera de las canchas durante seis semanas y que se realizó bajo la coordinación del equipo médico del Crystal Palace y de la Federación Colombiana de Fútbol.

La intervención, programada con miras a evitar riesgos en su preparación para el Mundial de 2026, se llevó a cabo después de que el lateral agravara una molestia que arrastraba desde la pasada Copa América. La lesión ya lo había marginado del reciente partido de Premier League frente al Fulham, y los exámenes confirmaron que la cirugía era inevitable para prevenir complicaciones mayores.

La baja del jugador antioqueño representa un desafío para el técnico Oliver Glasner, quien tendrá que reorganizar su plantilla en un tramo exigente del calendario. Muñoz se perderá los duelos ante Manchester City, Leeds, Arsenal, Tottenham, Fulham, Newcastle y Aston Villa, además de los compromisos de Conference League frente a KuPS y Shelbourne. Su regreso, si la recuperación avanza según lo previsto, podría darse en los primeros partidos del Crystal Palace en 2026, en la FA Cup.

El procedimiento quirúrgico fue planeado cuidadosamente teniendo en cuenta el calendario mundialista, y tanto el club como la Federación coincidieron en que este era el momento adecuado para asegurar que el defensor llegue en óptimas condiciones al torneo.

Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental, y Muñoz es considerado uno de los pilares dentro del esquema de Néstor Lorenzo. En medio de la preocupación por su ausencia, el cuerpo técnico de ‘la Amarilla’ mantiene una comunicación constante con el club inglés para monitorear su evolución.

A seis meses del debut mundialista, previsto para el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca, los médicos confían en que Muñoz contará con el tiempo suficiente para recuperarse por completo y estar disponible para uno de los retos más importantes de su carrera.