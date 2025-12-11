Colombia arrasó en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, y el Atlántico tuvo una actuación sobresaliente al aportar 18 medallas a la delegación nacional. El balance final para el departamento fue de 7 oros, 7 platas y 4 bronces, ratificando el buen momento de nuestros atletas.

Un dato para destacar: todos los deportistas del Atlántico que participaron en los Juegos lograron medalla, registrando una presentación que enorgullece al departamento.

El coordinador de Alto Rendimiento de Indeportes, Gianluca Bacci, celebró el rendimiento de nuestros representantes.

“Nos sentimos complacidos con esta actuación de nuestros deportistas, que lo dieron todo y pudieron colgarse medallas y contribuir al rotundo éxito de Colombia en los Juegos Bolivarianos. Muy bueno cerrar el año con esta actuación; teníamos mucha confianza en el desempeño de nuestros atletas porque sabemos de su calidad y sacrificio. Estamos muy contentos, la mayoría de los medallistas pertenecen al programa Atleta Apoyado”, afirmó Bacci.

Los atletas del departamento se subieron al podio en todos los deportes en los que participaron, incluyendo atletismo, béisbol, BMX, ciclismo, karate, fútbol sala, rugby 7 y tenis de campo.

Una de las figuras fue la atleta María Alejandra Rocha, quien obtuvo oro en el relevo 4x400 femenino y bronce en los 100 metros vallas. “Teníamos mucha confianza en el relevo. Tuve la responsabilidad de la salida y trabajamos esta medalla de oro bien coordinadas con mis compañeras. Estoy feliz, eran mis primeros Juegos Bolivarianos y me llevo dos medallas a casa. Estoy demasiado emocionada”, expresó la deportista de Galapa.

La tenista María Paulina Pérez, otra de las grandes protagonistas, conquistó el oro en dobles mixtos, en una final disputada y exigente. “Muy especial para mí esta medalla de oro. Mi cuerpecito pudo resistir el cansancio, fue de verdad muy duro, pero estoy feliz. Fue con garra que ganamos. Se la dedico a todo el Atlántico y a mi familia”, afirmó la jugadora.

En BMX, Sharid Fayad también brilló al ganar medalla de plata, aportando puntos cruciales para Colombia. “Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Hicimos para Colombia el uno y dos. Estoy muy contenta; era una pista exigente, diferente a las demás. Seguimos dejando en alto a nuestro país”, apuntó la competidora.

Listado oficial de medallistas del Atlántico en los Juegos Bolivarianos 2025

Medallas de Oro (7)

* Cristian Ortega – Velocidad por equipos (ciclismo pista)

* Marleth Ospino – Relevo 4x100

* Enoc Marún – Relevo 4x100

* María Paulina Pérez – Dobles mixtos (tenis)

* María Alejandra Rocha – Relevo 4x400

* Béisbol – Fabián Pertuz y Kevin Escorcia

* Juliana Londoño – Ciclismo ruta

Medallas de Plata (7)

* Sharid Fayad – BMX

* Cristian Ortega – Velocidad individual

* Cristian Ortega – Keirin

* Enoc Marún – Relevo 4x100

* Marleth Ospino – Relevo 4x100

* Daniel Gómez – Rugby 7

* Natalia Bernal – Kata por equipos (karate)

Medallas de Bronce (4)

* María Alejandra Rocha – 100 metros vallas

* Luna Álvarez – Velocidad individual

* Natalia Bernal – Karate

* Andrés Mattos – Fútbol sala

De esta manera, Colombia gana por cuarta vez consecutiva los Juegos Bolivarianos. Nuestro país se coronó en Trujillo 2013, Santa Marta 2017 y Valledupar 2022, y ahora en esta edición celebrada en Ayacucho y Lima, Perú, con un triunfo contundente.

La tricolor se impuso con 341 medallas (142 oros, 122 platas y 77 bronces), superando a Venezuela (104 oros) y Perú (78 oros) para completar el podio del evento.