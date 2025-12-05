El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, se mostró confiado en que su equipo superará la fase de grupos del Mundial 2026, en la que ha quedado encuadrada con Portugal, Uzbekistán y un equipo aún por definir.

“Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido”, dijo Lorenzo en declaraciones a medios una vez concluido el sorteo, organizado por la FIFA en la ciudad de Washington.

“No quiero decir que es un grupo fácil, para nada. ¡Está Portugal!”, añadió el técnico, de nacionalidad argentina.

Colombia, en el Bombo 2, quedó en el Grupo K, con Portugal, Uzbekistán y un rival por definir entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

“Portugal es uno de los mejores equipos del mundo. Uzbekistán es una incógnita, no lo conocemos”, reconoció el técnico, que también se refirió a Jamaica como “un equipo muy físico, con el que hay que tener mucho cuidado”.

Lorenzo, finalmente, instó a sus jugadores a empezar a prepararse “desde ahora” a nivel mental y físico para la cita mundialista, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.