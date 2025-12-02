El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se medirán este martes en uno de los encuentros más llamativos de la jornada en LaLiga, un compromiso que puede influir de manera directa en la parte alta de la tabla. El partido está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Directv.

El equipo azulgrana llega a este duelo con la necesidad de sumar puntos que le permitan mantenerse en la disputa por los primeros puestos. Más allá del rendimiento irregular mostrado en algunos tramos de la temporada, Barcelona busca ratificar su fortaleza en casa y sostener la presión sobre los líderes del campeonato.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el encuentro con el mismo objetivo: no perder terreno en la lucha por el título. El conjunto dirigido por Diego Simeone ha mostrado un rendimiento competitivo y ordenado, y espera trasladar esa solidez al compromiso de este martes, en el que intentará plantear un partido táctico y de alto rigor defensivo.

Ambos equipos llegan con planteles de alto nivel y con jugadores determinantes en cada una de sus líneas, lo que anticipa un enfrentamiento intenso, disputado y con fuerte ritmo de juego. Además, la historia reciente entre Barcelona y Atlético suele ofrecer duelos cerrados, de marcadas disputas en el mediocampo y con pocos márgenes de error.

El partido se disputará en territorio catalán y representa un reto importante para ambas escuadras, que no pueden permitirse ceder puntos en este tramo de la competencia.

Los aficionados podrán seguir todas las acciones a través de DirecTV, que tendrá la señal oficial para Colombia desde las 3:00 p. m.