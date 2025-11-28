Mejor noticia, imposible. Este viernes la ciudad de Barranquilla fue elegida como la sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026.

Después de un tiempo luchando por poder albergar una de las definiciones de los torneos de clubes más importantes del continente, por fin ese sueño se pudo hacer realidad.

El encargado de explicar las razones de la elección de la capital del Atlántico fue el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien se mostró feliz por esta decisión.

“Acabamos de deliberar luego de la presentación que hizo (el alcalde Alejandro Char) de la ciudad de Barranquilla. Hemos decidido, de forma unánime, darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el 2026. Nos mudamos a Barranquilla y será un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que le tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol”, afirmó el directivo.

“También hay amor del continente a la hermosa ciudad de Barranquilla. Estamos seguros que la elección fue la correcta y que lo vamos a disfrutar”, complementó.

El dirigente dio estas palabras luego de terminada la reunión con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, entre otros directivos que estaban presentes.

El evento de elección de Barranquilla se dio este viernes en Lima, ciudad que albergará la final de la Copa Libertadores de este sábado entre Flamengo y Palmeiras.