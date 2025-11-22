Han pasado más de once años desde el accidente que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, el heptacampeón mundial de Fórmula 1.

Desde aquel 29 de diciembre de 2013, cuando sufrió un grave traumatismo craneoencefálico al golpearse contra una roca mientras esquiaba en los Alpes franceses, su figura permanece envuelta en un silencio.

Pocas personas pueden describir cómo está realmente y, según nuevas declaraciones, es posible que el mundo nunca vuelva a verlo públicamente.

Así lo expresó Richard Hopkins, exmiembro de la Fórmula 1 y cercano al entorno del alemán, en una conversación con SPORTbible. Para él, el muro de privacidad que ha levantado la familia del expiloto es tan sólido que resulta imposible prever si Schumacher reaparecerá algún día.

“No creo que volvamos a ver a Michael”, confesó. Desde el accidente, Schumacher ha estado bajo cuidados especializados, primero en Grenoble y posteriormente en Suiza, con largos periodos de rehabilitación.

Según Hopkins, el alemán cuenta incluso con un médico personal de origen finlandés, aunque admite que la información que llega es mínima: “No he escuchado nada reciente”.

“Aunque fueras el mejor amigo de Ross Brawn, no te diría cómo está Michael”, aseguró. Este año, tres individuos fueron condenados por intentar extorsionar a la familia con la supuesta posesión de fotos, documentos y videos privados del expiloto.

“Michael se alimentaba de la confianza, de la suya y de la que otros depositaban en él”, comentó al analizar el impulso que lo llevó a conseguir 91 triunfos, 68 poles y 77 vueltas rápidas en la Fórmula 1.

En entrevistas previas recordó que, lejos del ruido de los paddocks, Schumacher era un esposo y padre afectuoso, muy distinto del competidor explosivo que se enfrentó a David Coulthard en el famoso incidente de Spa 1998.