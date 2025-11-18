El francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, estará de baja varias semanas por una lesión en la pantorrilla izquierda que impidió que el domingo saltara al parqué en la victoria de su equipo contra los Sacramento Kings (123-110).

El pívot francés sufre una distensión en la pantorrilla, según informó la cadena ESPN. El encuentro contra los Kings fue la primera ausencia de la temporada para el francés de 2,24 de estatura.

Wembanyama, de 21 años, está firmando sus mejores números en su tercera campaña en la NBA, con unos promedios de 26,2 puntos, 12,9 rebotes y 3,6 tapones por noche. Los Spurs son actualmente quintos en la Conferencia Oeste con un balance de 9 victorias y 4 derrotas.

‘Wemby’ ganó el premio al Novato del Año en su primera temporada, pero apenas disputó 46 partidos en 2024 por una trombosis venosa profunda que le fue detectada al regresar del que fue su primer Partido de las Estrellas en febrero.

Antes del partido el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, habló sobre las molestias del pívot e indicó que no querían precipitarse con su retorno.