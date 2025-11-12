El Real Madrid empató 1-1 frente al París FC en el estadio Alfredo Di Stéfano, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League 2025-2026. La colombiana Linda Caicedo fue titular y una de las jugadoras más destacadas del encuentro, dejando una actuación que volvió a confirmar su peso en el ataque blanco.

Desde el inicio, Caicedo se mostró participativa y desequilibrante. Su movilidad, velocidad y capacidad para encarar a las defensas rivales fueron constantes amenazas para el conjunto francés. A los 20 minutos protagonizó la acción más clara del Real Madrid en la primera mitad, cuando desbordó por el costado izquierdo, superó a varias rivales con su característico cambio de ritmo e ingresó al área para rematar con pierna izquierda. El disparo superó a la portera, pero se estrelló en el palo, generando la mayor ovación de la afición madridista.

En la segunda parte, la atacante cafetera volvió a ser determinante. En una de sus incursiones por la banda derecha, envió un centro preciso al ras que dejó sola a Athenea del Castillo frente al arco, aunque la española no logró concretar la oportunidad. Hacia el final del encuentro, Caicedo insistió con su ímpetu ofensivo y probó con un remate directo, buscando sorprender a la guardameta o provocar un desvío en el área.

Pese al esfuerzo del equipo y al protagonismo de la colombiana, el Real Madrid no pudo sumar los tres puntos y registró su primer tropiezo en la actual edición del torneo continental. Con este empate, el conjunto blanco se mantiene en la tercera posición del grupo con siete unidades.

Linda Caicedo y el Real Madrid volverán a la acción el próximo sábado 15 de noviembre, cuando enfrenten al Barcelona en una nueva jornada de la Liga F femenina, en un clásico que promete ser otro gran desafío para la joven estrella colombiana.