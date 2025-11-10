Independiente Santa Fe revivió su esperanza de seguir en carrera por el título de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer 1-0 al Deportivo Cali en un efusivo duelo disputado en el estadio El Campín.

El héroe de la noche fue Harold Santiago Mosquera, quien en el último suspiro del partido firmó un golazo que hizo estallar a la afición cardenal y dejó al equipo a las puertas de los cuadrangulares semifinales.

Así fue el gol de Harold Santiago en el partido Santa Fe vs. Deportivo Cali

Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría igualado, Mosquera se inventó una jugada individual en el minuto 97 que definió el rumbo del compromiso. El extremo ganó la banda derecha, encaró al portero Alejandro Rodríguez y, con una definición sutil por encima, decretó el triunfo que mantiene vivo el sueño santafereño.

El gol de Mosquera no solo definió el triunfo, sino que devolvió la ilusión a un equipo que había tenido dificultades para encontrar regularidad en el torneo.

Con esta victoria, Santa Fe llegó a 28 puntos, ubicándose noveno en la tabla, a solo una unidad de Alianza FC, su próximo rival y actual octavo clasificado.

Un primer tiempo de idas y vueltas

El encuentro comenzó con intensidad. Deportivo Cali presionó desde los primeros minutos, pero Santa Fe respondió con la fórmula que tantas alegrías le ha dado: la pelota quieta. Un centro de Mosquera encontró a Víctor Moreno, cuyo cabezazo se fue apenas desviado. Luego, Hugo Rodallega tuvo dos oportunidades claras que levantaron a la tribuna.

Los visitantes también inquietaron el arco de Andrés Marmolejo, figura clave en la victoria al evitar dos remates potentes de Andrés Correa y Avilés Hurtado. Sobre el final del primer tiempo, Cali estuvo cerca de abrir el marcador, pero el guardameta cardenal respondió con reflejos impecables.

Segunda mitad: Mosquera y Rodallega, el tándem del ataque

En la segunda mitad, Santa Fe tomó el control del juego. Harold Santiago Mosquera y Rodallega fueron los más incisivos en el frente de ataque, buscando romper la férrea defensa azucarera. Aunque las ocasiones escasearon, el equipo mantuvo la presión hasta el último instante, cuando la insistencia del extremo bogotano finalmente se vio recompensada.

Mosquera fue elegido figura del partido por su desequilibrio, velocidad y capacidad para resolver bajo presión. Su actuación fue clave en un encuentro donde cada punto se disputaba como una final.

“Santa Fe tiene fe”: Francisco López al cierre del partido

El técnico interino Francisco López valoró el esfuerzo del grupo tras el triunfo y destacó la mentalidad de sus jugadores: “Santa Fe tiene fe, y eso significa creer que todo es posible. Tiene un grupo de jugadores resilientes, con carácter e inteligencia de juego. Somos el actual campeón y ese es nuestro ADN: entrega y no rendirnos hasta el final”.

López, que asumió el cargo tras la salida de Jorge Bava, aseguró que el equipo se concentrará en el partido ante Alianza FC, en el que se jugarán la clasificación: “No dependemos de nadie. Si ganamos, clasificamos. Sabemos lo que tenemos que hacer y cuento con un plantel comprometido”.

Santa Fe cerrará la fase del ‘todos contra todos’ como local frente a Alianza, un duelo directo por la clasificación. El equipo capitalino llega con la moral en alto tras el triunfo ante Cali, mientras que el conjunto de Valledupar defenderá su lugar entre los ocho.

El jueves será decisivo para el campeón vigente, que sueña con otra remontada histórica y con volver a disputar los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.