El Bayern Múnich goleó este sábado por 3-0 al Bayer Leverkusen, sigue contando sus partidos por victorias esta temporada en todas las competiciones y consolidó su posición de líder en la Bundesliga.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, pareció darle prioridad al partido del próximo martes contra el PSG en la Liga de Campeones y dejó en el banquillo a Michael Olisé, Harry Kane y Luis Díaz.

Además, con respecto al equipo que derrotó por 1-4 al Colonia el miércoles pasado en la Copa de Alemania, también se quedaron fuera del once Dayot Upamecano, Josip Stasinic y Alex Pavlovic para dar paso a Minjae Kim, Tom Bischof y Leon Goretzka.

Sin embargo, el Bayern no pareció sentir los cambios y sometió desde el primer minuto a un Leverkusen muy replegado que sólo intentaba contragolpes esporádicos.

En un partido en el que el Bayern monopolizaba la pelota y que se jugaba permanentemente en la mitad del Leverkusen, el primer gol del equipo bávaro llegó en una jugada de contragolpe en el minuto 26

La inició Manuel Neuer con un saque rápido hacia la izquierda, desde donde Bischof le hizo un pase en profundidad a Serge Gnabry, que, tras superar a Quansah en velocidad, alcanzó el área para definir con un remate entre las piernas del meta Mark Flekken.

Apenas seis minutos después llegó el segundo gol, con un remate de cabeza de Nicholas Jackson a centro de Konrad Laimer desde la derecha.

Antes del descanso, el partido quedó visto para sentencia cuando Badé hizo el tercero del Bayern en propia puerta al tratar de desviar un centro de Raphael Guerreiro en una jugada que se inició con una recuperación de balón de Goretzka.

Al comienzo del segundo tiempo, el Leverkusen logró tener un poco más el balón pero las ocasiones siguieron siendo del Bayern. En el minuto 50 Jackson cabeceó desviado desde buena posición y en el 58 Guerreiro firmó un disparo dentro del área que se marcó fuera.

En la segunda parte el Leverkusen hizo al menos dos remates, ambos de Kofane, uno contra el exterior de la red y otro a los puños de Neuer.

Cuando había pasado cerca de una hora de juego Kompany optó por dar minutos a Kane, Olise y Luis Díaz, pero la intensidad había bajado y el Bayern se limitó a mantener la ventaja.