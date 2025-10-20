El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, no participará en la próxima Copa Davis en la que Italia defiende en Bolonia el título conquistado el año pasado.

“Jannik no ha presentado su disponibilidad para esta edición de 2025”, desveló este lunes Filippo Volandri, capitán de Italia.

“La Copa Davis es y seguirá siendo su hogar, y estoy seguro de que Jannik volverá pronto a formar parte del equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y a darlo todo”, añadió.

Volandri presentó la lista de convocados para defender el título entre el 18 y el 23 de noviembre, con Lorenzo Musetti como líder de un equipo que completan Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Según el reglamento de la Federación Internacional de Tenis (ITF), se puede modificar un máximo de tres convocados hasta las 11.00 horas del día anterior al inicio de los partidos de la Final a 8, es decir, del lunes 17 de noviembre.

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi, defendió la decisión del campeón de dos Grand Slam en 2025 (Wimbledon y Abierto de Australia).

“Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que sin embargo nos resulta muy dolorosa, al final de una temporada larga e intensa, en la que ha demostrado una vez más ser un referente extraordinario para todo el movimiento tenístico italiano”, expresó.

“Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta italiana con la misma pasión y determinación de siempre”, añadió.

Italia comenzará el torneo el 19 de noviembre, contra Austria. Dos días después, en las hipotéticas semifinales, en caso de superar a los austríacos, se medirá al ganador del duelo entre Francia y Bélgica por un puesto en la final.

Justo antes de la Copa Davis, se disputará también en Italia, en Turín (norte), las Finales ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito y en el que se espera la presencia del italiano.