En una noche cargada de emociones en el estadio Metropolitano, Junior consiguió una agónica victoria 3-2 ante el Deportivo Pereira en la jornada 16 de la Liga II-2025. El protagonista fue ‘Tití’ Rodríguez, delantero rojiblanco que celebró sus 100 partidos con el club marcando un doblete en el tiempo de reposición, sellando así una remontada épica que mantiene a los rojiblancos en lo más alto de la tabla.

Lejos de atribuirse todo el mérito, el atacante antioqueño destacó el trabajo colectivo del equipo. “Más allá de sentirme el héroe y sacar pecho acá, saco pecho por mis compañeros. Yo entré y jugué poco, ellos hicieron todo el trabajo en los 90 minutos. Línea por línea combatieron, lucharon e hicieron todo para que me quedara el balón ahí. Y yo agradezco eso, porque es mi posición. El héroe no soy yo, es el equipo, el cuerpo técnico, la hinchada, todos los que echamos para el mismo lado. Teníamos una energía y un propósito, que era defender el liderato, y lo hicimos. Creo que dimos un paso importante con esta victoria”, expresó.

El duelo fue de alta intensidad, como lo reconoció el propio ‘Tití’ al analizar lo vivido en el campo. “La verdad, muy contento por lo que hicimos en la cancha. Un partido demasiado combativo. Siempre es una guerra contra este tipo de equipos. Ellos se pararon muy bien y línea por línea hicieron su trabajo. Nosotros tratamos de contrarrestarles lo que ellos plantearon. Siento que por momentos tuvimos un control del juego bueno, los atacamos y tuvimos opciones claras. Y bueno, gracias a Dios se da la bendición del gol. Otras veces los he fallado y he salido como el malo, hoy me toca hacerlos a mí y los recibo con mucha humildad. Esta es una victoria en conjunto que me enorgullece mucho”, afirmó.

Aunque el doblete fue decisivo, Andrés Steven se mostró sereno y humilde al hablar del valor de sus anotaciones. “Uno como delantero disfruta de todos los goles que marca, todos son una bendición. Sería muy egoísta de mi parte darle valor a este como el más importante. Muchos goles me han marcado, pero este es especial porque una vez más se remonta. El equipo luchó, corrió, metió y logró lo que tanto había buscado. Por eso, quizá, tiene un valor extra. No es fácil remontar un partido con 10 jugadores. Hoy me llevo todo lo bonito que el equipo sufrió después de la eliminación de la Copa, el palo que nos dieron, pero este equipo está blindado y es una bendición estar acá”.

Josefina Villarreal ‘Tití’ Rodríguez, delantero de Junior, festeja su partido número 100 con Junior.

El delantero rojiblanco, que llegó a seis goles en la Liga II-2025, también habló del respaldo del cuerpo técnico y del mensaje que recibieron quienes ingresaron en el segundo tiempo.

“Para los que ingresamos en el segundo tiempo el mensaje fue claro y todos lo cogimos. La indicación que siempre da —el técnico Alfredo Arias— es que tienes que correr. Eso es para todo el que entre, porque vas a entrar a jugar menos minutos que los que ya los compañeros han hecho, así que lo menos que podemos hacer es entrar igual o mejor que ellos. Esa es la primera consigna. Segundo, el profe confía en todos los que convoca y siempre nos dice, ‘tienes que hacer lo que sabes hacer, lo que me muestras en la semana’, y siento que eso es un gran respaldo, porque uno entra con la confianza de ellos (el cuerpo técnico). Les confieso algo, antes del partido el profe me dijo que me preparara, que me iba a quedar, que si había un penal yo lo iba a cobrar. Entonces como no vas a entrar a matarte de cabeza con un respaldo de esos. Hay que entrar a darlo el todo por el todo, no solo por él, sino también por mis compañeros, unos grandes líderes que siempre me dicen que mi momento va a llegar, que el balón me va a quedar, que el gol va a estar, que esté tranquilo, que entre con la cabeza fría para ejecutar de la mejor manera, y eso fue lo que hice. Gracias a Dios salió bien”, concluyó.