¿‘El Pibe’ Valderrama no es top cinco de ídolos de Junior? En la sección de Deportes de EL HERALDO se realizó una dinámica escogiendo a los grandes referentes en la historia rojiblanca.

Para sorpresa de muchos, uno de los periodistas no colocó al histórico capitán de la selección Colombia dentro de los cinco primeros grandes ídolos del ‘Tiburón’.

Argumentó que nombres como Carlos Bacca, Sebastián Viera, Teófilo Gutiérrez, Julio Comesaña e incluso Giovanni Hernández están por encima del samario.

Esta respuesta causó bastante sorpresa en el mundo de Junior, la mayoría de personas le mostraron el respaldo al ‘mono’, que siempre ha estado metido en la historia de Junior.

Lo que sí es cierto es que Carlos Alberto Valderrama siempre estará en la más grande historia de Junior, equipo con el que ganó dos títulos y con el que fue semifinales de la Copa Libertadores.