La Selección Colombia se impuso con autoridad y goleó 4-0 a México en un amistoso disputado en Arlington, Texas, Estados Unidos, resultado que desató duras críticas en la prensa internacional y fuertes reflexiones en el entorno del equipo azteca.

El combinado nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, mostró una clara superioridad táctica y física durante los 90 minutos, con un James Rodríguez inspirado que lideró el juego ofensivo. Los goles fueron obra de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, quienes sellaron una de las victorias más contundentes del ciclo actual.

A su vez, el conjunto mexicano, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, fue ampliamente superado. Según el diario Esto Mx, México fue “espectador de su propio desastre” en un partido donde “no compitió y fue humillado con poder colombiano orquestado por James Rodríguez”. El medio destacó la falta de reacción del Tri y señaló que “no hubo resistencia y tampoco rival azteca”, encendiendo las alarmas de cara al Mundial 2026, en el que México será uno de los anfitriones.

Por su parte, el periódico argentino Diario Olé fue contundente al afirmar que México “no fue rival” para la Selección Colombia y señaló que cada vez que el equipo colombiano “decidió meter a fondo el acelerador, le hizo daño a la escuadra nacional”, publicó. Además, subrayó las dificultades del cuadro mexicano para generar peligro y su fragilidad defensiva frente a la velocidad y contundencia del ataque colombiano. “Esta noche quedó al descubierto el verdadero nivel de la Selección Mexicana, que ante rivales de calidad, no puede sacar buenos resultados”.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Javier Aguirre asumió la responsabilidad por la derrota y reconoció la falta de competitividad de su equipo. “Podemos rescatar cosas de funcionamiento con la pelota, pero insisto: todo lo que yo comente después de un 4-0 puede sonar a cualquier cosa y asumo mi responsabilidad”, manifestó. El técnico añadió que “los cuatro goles son evitables. Nos falta saber competir mejor”.

Aguirre también expresó su molestia por la actitud de algunos jugadores y anticipó que sostendrá conversaciones individuales: “Hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir. Por lo menos, que la gente diga: ‘Perdieron, sí, pero cómo metieron, cómo corrieron’”.

El análisis de Esto Mx resaltó que Colombia aprovechó al máximo las debilidades defensivas del Tri, especialmente en jugadas de balón parado y contragolpes. “Colombia bailó al ritmo de James Rodríguez. El resultado fue lapidario con un 0-4 que dejó claro el abismo futbolístico entre ambos equipos”, concluyó.

En tanto, Olé describió que el segundo tiempo fue determinante con tres goles en pocos minutos, lo que reflejó la falta de reacción del cuadro mexicano. “No encuentra el camino de cara al Mundial donde será uno de los tres anfitriones”.

El periodista David Faitelson también se sumó a las críticas, asegurando que el fútbol mexicano atraviesa una crisis profunda. “Si el mundial comenzara mañana, México estaría jodido. No hay otra palabra. Jodido. No tiene forma de competir ante selecciones de un nivel más elevado al de la Concacaf”, escribió en su cuenta de X.

Faitelson cuestionó los recientes logros del equipo como la Liga de laas Naciones y la Copa Oro, al considerar que “se ganó la Liga de las Naciones, se ganó la Copa Oro, porque el nivel es paupérrimo, bajísimo”. En su análisis, la falta de competencia real ha generado una falsa sensación de progreso. “A esta selección le falta calidad. No la tiene. Es una generación que… está desprovista de esas condiciones que han tenido otras camadas en el fútbol mexicano”.

El periodista también critico el trabajo de Javier Aguirre, asegurando que “no ha sido capaz de hacer las adecuaciones necesarias para poder suplir esa falta de talento. Y México es un desastre, un verdadero desastre en la cancha de fútbol”.