El Fluminense, donde juega el lateral izquierdo samario Gabriel Fuentes, ex-Junior, anunció este jueves al argentino Luis Zubeldía como el nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución del brasileño Renato Gaúcho, quien renunció tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Leer también: Mourinho quiere “ayudar mucho” a Richard Ríos para que se vea “lo buen jugador que es”

Zubeldía firmó un contrato con el conjunto de Río de Janeiro hasta “finales de 2026”, según informó el club en una nota.

El técnico de 44 años estaba libre en el mercado después de poner fin a su etapa en el Sao Paulo, otro de los grandes clubes brasileños, al que dirigió en el último año.

Con el equipo de Morumbí llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil, y acabó la Liga en una meritoria sexta posición.

Leer también: Fifa presenta a las mascotas del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Zubeldía inició su carrera en los banquillos en 2008, cuando se puso al frente del Lanús de su país, donde también entrenó al Racing.

También pasó por Ecuador, México, Colombia, España y Paraguay, al comandar al Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense!



O argentino assina contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Seja bem-vindo! 🇭🇺🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/ZJD4Ew1GBc pic.twitter.com/uLWXfNmdJa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 25, 2025

Su mayor éxito lo alcanzó en 2023, año en el que se alzó con la Copa Sudamericana a las riendas del Liga de Quito, tras imponerse en la final al Fortaleza brasileño.

Leer también: “Con lo que estamos haciendo, todavía nos quedamos cortos”: Guillermo Celis

En el Fluminense le acompañarán los auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, y el preparador físico Lucas Vivas.

Zubeldía sustituirá en el cargo a Renato Gaúcho, quien renunció la madrugada del miércoles tras caer eliminado en cuartos de final de la Sudamericana ante el Lanús, al no pasar de un empate a uno en el partido de vuelta, jugado en el Maracaná.

Gaúcho fue el técnico que llevó al ‘Flu’ a las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos, instancia en la que fue derrotado por el Chelsea inglés, a la postre campeón.

El Tricolor Carioca está actualmente en una situación cómoda en el Campeonato Brasileño, donde marcha en la octava posición, y luchará por un boleto para la final de la Copa do Brasil ante el Vasco da Gama.