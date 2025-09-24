Lanús, con un gol de Dylan Aquino en la segunda mitad, empató 1-1 este martes en el Maracaná y se clasificó para las semifinales de la Copa Sudamericana a costa de un Fluminense que no supo aprovechar la maravilla del uruguayo Agustín Canobbio.

De menos a más, el conjunto argentino supo sufrir en el feudo de Río de Janeiro y al final hizo valer la victoria lograda en el partido de ida (1-0). En semis espera a Alianza Lima o Universidad de Chile.

El equipo brasileño fue incapaz de transformar su dominio en goles. El palo se lo impidió al menos en dos ocasiones.

Canobbio, con un golazo de tijera en el minuto 20, hizo soñar con la remontada, pero Aquino, saliendo desde el banquillo, neutralizó la rebelión carioca.

Y eso que el Flu borró del mapa a Lanús en la primera mitad. Por momentos, recordó aquel equipo que deslumbró en el Mundial de Clubes de Estados Unidos: intensidad, desborde por las bandas, remates dentro del área...

Canobbio y el colombiano Kevin Serna perforaron las bandas y Acosta dirigió la orquesta desde la medular.

La escuadra de Renato Gaúcho acumuló ocasiones desde el pitido inicial. Un cabezazo de Everaldo, otro de Acosta y, poco después, la maravilla de Canobbio.

El golazo del internacional uruguayo se inició con un centro de Serna que acabó en la cabeza de Acosta. El argentino, en vez de rematar a portería, conectó con Canobbio, que se sacó de la manga una tijera espectacular rodeado de adversarios.

Eliminatoria igualada y setenta minutos por delante para culminar la remontada.

Lanús no conseguía hilvanar más de cinco pases seguidos. Mauricio Pellegrino pedía paciencia desde la zona técnica.

Acercarse al área rival era misión imposible. La pelota difícilmente llegaba a los pies de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, muchas veces defendiendo en su campo.

Y Fluminense llegaba más y más. Samuel Xavier se topó con el palo. Everaldo pudo asestar el segundo golpe, pero hoy tuvo la mira torcida y además padeció el pegajoso marcaje de Canale.

Lanús se marchó al descanso sin chutar a portería. Un descanso que duró más de lo normal. En concreto, veinte minutos más de lo previsto por un incidente en el sector de los aficionados visitantes.

Según la Policía brasileña, hubo una pelea entre los propios hinchas del cuadro argentino, lo que obligó a intervenir a los cuerpos de seguridad.

Calmados los ánimos, se reanudó el fútbol, con el campo de nuevo inclinado a favor del Fluminense. El argentino Germán Cano entró para sustituir a un frustrado Everaldo.

Pellegrino metió también piernas frescas con Walter Bou y Dylan Aquino, determinante.

Aunque las ocasiones seguían siendo tricolor. Martinelli disparó con todo desde el punto de penalti al cuerpo de Losada, que también estuvo en su sitio para bloquear un cabezazo manso de Thiago Silva.

Se vio tan superior el equipo carioca que dejó desnuda su retaguardia y en una pared con Moreno, Aquino igualó el encuentro. El tanto, que llegó en un contragolpe a cámara lenta, desconectó por completo a los locales.

En otro contraataque, Lanús casi sentencia la eliminatoria de no ser por un paradón de Fábio a trallazo de Marcich. Salvio agarró el rebote, pero no acertó.

En el arreón final, Cano, solo, cabeceó al palo dentro del área. Final cruel para Fluminense y premio al sufrimiento de un Lanús más cerca del título.