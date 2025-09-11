La polémica no faltó. El partido que Millonarios le ganó 1-0 al Deportivo Pasto dejó una jugada bastante controversial sobre el final del juego. El arquero Diego Novoa derribó a un futbolista volcánico y el árbitro barranquillero Bismark Santiago no pitó nada y tampoco fue a ver el VAR.

Esto desató todo el disgusto por parte del entrenador de los pastusos, Camilo Ayala, quien preguntó que “¿Cuál es el temor de pitarle un penal a Millonarios en su estadio?”.

“Quisiera abordar esta rueda de prensa diferente, pero es imposible porque está decididamente enfocada en algo lamentable y penoso. En mi carrera de jugador siempre fui muy respetuoso del arbitraje y considerado porque sé que es una labor difícil. Pero ahora con tantas herramientas que ellos tienen, me parece ilógico no tomarse la delicadeza, en honor a la justicia, de revisar el VAR. Me entristece por el trabajo de los muchachos, porque un trabajo honesto, leal, transparente y con tanto amor por el equipo se vea empañado por situaciones así”, destacó en la rueda de prensa.

“¿Cuál es el temor de pitar un penal a Millonarios en su estadio? Lo digo con respeto hacia los árbitros. Reitero, soy muy considerado de esa labor. Por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia. Él en Brasil, con 50 mil espectadores, dice: ‘un momento, acá el que mando soy yo y hay penal’. Tiene la autonomía y la ley lo ampara para ser la última palabra. Y en ese orden de ideas decir: ‘un momento, me voy a tomar un segundo para revisar qué pasó’. Pero no tener esa delicadeza para obrar en justicia me duele. Esto aquí no se trata de equipos grandes y equipos de media tabla, no. El Deportivo Pasto es un equipo grande también y se respeta. Hoy es algo impresentable”, complementó.

Pese a que reconoce que su cuadro le faltó hacer mejor las cosas, sobre todo en el primer tiempo, aseguró que esa jugada puntualmente modificó todo.

“Todo se resume en una jugada desafortunada que, en honor a la justicia y a la verdad, al menos había que revisar el VAR. No tener ese momento de serenidad para decir ‘vamos a ver qué pasó’... Nuestro jugador sale lastimado, con el brazo lacerado, la camisa rota. No entiendo qué más faltaba para al menos tomarse un segundo y revisar el VAR (…) Hoy hubo todo menos justicia”, señaló.

Estas palabras de Camilo Ayala se han hecho virales en las redes sociales y lo más seguro es que el árbitro barranquillero sufra algún castigo por esta situación en las próximas jornadas.