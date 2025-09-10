El técnico de la selección colombiana de fútbol, el argentino Néstor Lorenzo, celebró este martes que sus dirigidos, después de haber enfrentado “altibajos”, terminaron en el tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de 2026, por debajo de Argentina y Ecuador.

Leer también: Venezuela 3, Colombia 6: ¡Tenemos goleador! ¡Luis Javier Suárez anotó cuatro goles!

“Creo que estamos en el lugar que nos merecemos estar”, declaró Lorenzo en una rueda de prensa desde la ciudad venezolana de Maturín, donde sus pupilos derrotaron por 6-3 a ‘la Vinotinto’, en el último compromiso de la clasificación sudamericana, que dejó al conjunto dueño de casa por fuera del Mundial de 2026.

Al evaluar el recorrido de su seleccionado, admitió que “hubo unos altibajos sobre todo en los resultados de varios partidos” que consideró se les “escaparon sobre la hora en grandes escenarios”.

“Pero el equipo fue protagonista y siempre salió a buscar los partidos. Y eso es lo que tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando”, añadió.

Leer más: ¡Milagro en El Alto! Bolivia se mete al repechaje del Mundial 2026

Sobre su rival de este martes, Lorenzo consideró que Venezuela los “complicó en el primer tiempo”.

“Nos supimos reponer, eso es lo importante. (...) Orgullosos de este grupo, que siempre saca lo mejor en el momento justo”, agregó.

Colombia terminó en el tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana con 28 puntos, por debajo de Argentina y Ecuador, mientras que Venezuela, con 18 puntos, finalizó en el octavo puesto de la clasificación y se mantiene como la única selección sudamericana que no ha participado de un Mundial de fútbol.