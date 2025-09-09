El colombiano Egan Bernal (Ineos), ha sido el vencedor de la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 km de meta por las protestas propalestinas que se estaban produciendo a unos 2,5 km de la llegada.

Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado. La tercera plaza ha sido adjudicada al francés Brieuc Rolland (Groupama).

La clasificación general no sufre ningún cambio, con Jonas Vingegaard como maillot rojo de líder, seguido del portugués Joao Almeida (UAE) a 48 segundos y el británico Tom Pidcock (Q36.5) a 2.38 minutos.