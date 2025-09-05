La selección de Paraguay se clasificó este jueves al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Leer también: Barranquilla, la casa de las seis clasificaciones mundialistas de Colombia

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que ‘la Albirroja’, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Ecuador, al mando del argentino Sebastián Beccacece, que llegó ya clasificado a Asunción, jugó sin presiones. Solo pudo sumar un punto y con 26 descendió al tercer puesto.

Solo hasta el minuto 10, el partido ‘la Tri’ desequilibró a la defensa guaraní cuando entró al ataque el delantero Enner Valencia.

Leer más: En medio de la felicidad, una tristeza: James Rodríguez se despidió de Barranquilla

El despertar de ‘la Albirroja’ lo encarriló el extremo izquierdo Ramón Sosa, el más desequilibrante del primer tiempo, con dos remates al arco, pero el guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez ahogó el grito de los hinchas paraguayos.

Paraguay creció, presionó con ímpetu y provocó hasta tres tiros de esquina consecutivos que bloqueó la férrea defensa ecuatoriana.

En la última parte del primer tiempo Paraguay mermó su intensidad y Ecuador ganó protagonismo aunque sin generar demasiado peligro, con Angulo que no encontraba con quién formar sociedad para abrir el marcador.

Leer también: Jhon Córdoba tuvo su revancha

Sin cambios en el once titular en ningún equipo, Ecuador se adueñó de la pelota al inicio de la segunda mitad y planteó un juego pausado, sin arriesgar demasiado en el fondo.

‘La Albirroja’ se volvió a entusiasmar en el minuto 66 cuando Andrés Cubas envió un bombazo que se estrelló en el travesaño, luego de un despeje de Galíndez a un remate del delantero Antonio Sanabria.

A partir de ahí, hubo una tensa calma en el campo sin que paraguayos y ecuatorianos decidieran hacerse daño.

En la última fecha de las eliminatorias Paraguay visitará el próximo martes al antepenúltimo Perú en el estadio Nacional de Lima, mientras que Ecuador recibirá en la ciudad de Guayaquil a Argentina, líder absoluto e indestronable de la Eliminatoria con 38 puntos.