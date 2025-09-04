Los ánimos en Barranquilla nunca bajan. Es una cita casi que obligatoria. Como es costumbre, los aficionados a la selección Colombia se reúnen en las afueras del sitio de concentración para brindar todo el apoyo y la mejor energía al equipo, un día antes del partido en el estadio Metropolitano.

Colombia vs. Bolivia: ¡Es este jueves!

Esta vez no fue la excepción. La hinchada se hizo sentir y ratificó que está firme e ilusionada con el combinado patrio, que tiene este jueves el partido clave ante Bolivia por las eliminatorias al Mundial 2026, a partir de las 6:30 p.m.

Los jugadores salieron a encontrarse con los aficionados que hicieron fiesta con pitos, bengalas y música. Los más ovacionados fueron Dayro Moreno, James Rodríguez y Lucho Díaz.

📽️ ¡Con su cariño y apoyo, 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐝𝐨𝐫 en el partido frente a Bolivia! 🥰🪄🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/FiSJ3rGOO7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

De hecho, el guajiro habló de lo importante que es la hinchada para la Selección. “Una locura. Siempre es bonito ver a la gente; ojalá mañana ( hoy jueves) podamos darles una alegría muy buena para ellos, que también lo merecen. Estamos contentos y sabemos que vamos a hacer un gran papel”, dijo Lucho.

Los jugadores, por más de 15 minutos, compartieron con los hinchas, firmaron camisetas, se tomaron fotos y se gozaron la fiesta que arman los aficionados en este punto de la ciudad.

Muchísimos infantes llegaron con pancartas, con camisetas, con cámaras y libretas a la caza de un autógrafo o una cámara con sus ídolos, que estuvieron prestos y atentos para tratar de llegar a una buena cantidad de los presentes.

🎥 De la mano de 'Lucho', nosotros colocamos la casa para esta gran celebración, previo al partido contra Bolivia.🤩🎆#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co pic.twitter.com/RcZ756ntO2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

Uno de los más emocionados fue el profesor Néstor Lorenzo, quien aseguró que el combinado debe responderle a la hinchada en la cancha.

“Es hermoso, una energía maravillosa de la gente. Lo agradecemos con todo el corazón y esperamos responderles mañana en la cancha”, expresó el director técnico.

A partir de las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el calor de su sede y de su gente, se enfrentará a Bolivia, en la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

Una victoria por cualquier marcador le permitirá a Colombia garantizar su presencia en la cita mundialista, que se celebrará el año entrante en Estados Unidos, Canadá y México.

Confiarse está prohibido. Pensar que el juego ya está ganado porque el rival nunca ha salido vencedor, con un empate o siquiera con un gol a favor del ‘Metro’, es letal. El combinado patrio, que perdió 1-0 en su visita a Bolivia en los 4.150 metros de El Alto, tiene que imponer, ya sin el condicionante de la altitud, su superioridad futbolística con toda la seriedad y convicción, sin relajarse, sin creer que necesita un mínimo esfuerzo.