El colombiano Egan Bernal será el encargado de llevar los galones de líder en el Ineos Grenadiers en la Vuelta a España que comienza este sábado en Turín, prueba que el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021 afronta “con motivación y confianza” para alcanzar un buen puesto en la general.

Bernal (Zipaquirá, 28 años), campeón nacional en ruta y crono, tratará de disfrutar en la salida de Italia, país donde empezó a competir como profesional en 2016, y luego en las carreteras españolas, donde siempre se vive un ritmo elevado.

@Eganbernal Logró así por primera vez el título nacional de ruta tras haber sido tercero el año pasado y subcampeón en 2020.

“Estoy deseando liderar al Ineos en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto. Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos, con una mezcla de ganadores de grandes vueltas y corredores con ganas de demostrar su valía, podemos tener confianza”, indicó.

Para el ganador del Giro de 2021, además, empezar en Italia le da “una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí”. La Vuelta comenzará por primera vez en Italia, con Turín albergando la etapa inaugural antes de que la carrera avance durante tres exigentes semanas y concluya con el tradicional final en Madrid.

Ineos ha seleccionado un equipo versátil y potente, que incluye al ex campeón mundial de carreras en ruta Michal Kwiatkowski y al campeón mundial de contrarreloj Filippo Ganna.

Bob Jungels, recién llegado de una victoria de etapa en el Giro de Austria, y Magnus Sheffield, ganador de etapa en la París-Niza, aportan un potencial a la alineación. Victor Langellotti, reciente ganador de etapa en el Giro de Polonia, debuta en una Gran Vuelta como Granadero. Con casi 54.000 metros de desnivel positivo a lo largo de la carrera, Brandon Rivera y Lucas Hamilton, quienes corrieron el Giro de Italia de este año junto a Bernal, desempeñarán papeles clave apoyándolo durante las tres semanas.

El doctor Scott Drawer, director de rendimiento de Ineos destacó las diversas opciones del equipo en la 80 edición de la Vuelta.

“La Vuelta siempre ofrece etapas impredecibles y agresivas, y este equipo nos ofrece diversas opciones. Egan llega a la carrera como nuestro líder, apoyado por un grupo que combina fuerza en las subidas, potencia en las contrarreloj y experiencia. Es un equipo capaz de luchar por las oportunidades y competir con un estilo que ha sido consistente con nuestro enfoque tanto en el Giro como en el Tour de Francia”, explicó.

From 🇮🇹 to 🇪🇸, #LaVuelta25 is here! 🔜



Meet our lineup for the 2025 edition 👊 pic.twitter.com/nEjYu8xrgA — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 21, 2025

El equipo Ineos estará compuesto por Egan Bernal (COL), Filippo Ganna (ITA), Lucas Hamilton (AUS), Bob Jungels (LUX), Michal Kwiatkowski (POL), Víctor Langellotti (Mónaco), Brandon Rivera (COL) y Magnus Sheffield (EE.UU).

