El joven tenista Johan Rodríguez es el único colombiano clasificado a las semifinales en la modalidad de sencillos del torneo KIA Open Challenger de Barranquilla.

La raqueta tolimense se ha convertido en la gran sorpresa del torneo, y este jueves eliminó en un vibrante partido, al sembrado número 2 del certamen, el chileno Tomás Barrios por 7/6(5) y 7/5.

Rodríguez siguió mostrando un tenis consistente, con golpes variados que desconciertan al rival. Y cuando tuvo una leve crisis después de sexto ‘game’, el público jugó un papel importante, alentando al colombiano, que terminó mandando en el set, sacando el ‘tie break’ 7-5.

La segunda manga también fue intensa. El chileno buscaba recuperar su mejor tenis, pero el deportista nacido en Melgar, supo controlar su potente servicio, y termino arriba 7/5.

Johan Rodríguez jugará semifinales, a las 6 de la tarde de este viernes, contra el australiano Bernard Tomic, quien superó al bogotano Nicolás Mejía en un disputado partido, por 6/7(5), 6/3, 6/4.

La otra semifinal será entre el sembrado número uno, el argentino Juan Pablo Ficovich, que liquidó a Alfredo Pérez, de Estados Unidos, por 6/3, 6/1. El tenista gaucho enfrentará, a las 4 de la tarde, al británico Arthur Fery, quien superó al estadounidense Cannon Kingsly por un doble 6/4.

La programación de este viernes inicia a la una de la tarde con las dos semifinales de la modalidad de dobles.

La entrada al Complejo de Raquetas María Fernanda Herazo es gratis, gestionando en la aplicación Fanki.