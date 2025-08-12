Los tenistas colombianos Nicolás Mejía y Samuel Linde cayeron en su primer juego en la modalidad de dobles del torneo KIA Open Challenger Barranquilla, al ser superados por pareja compuesta por Arklon Huertas Del Pino, de Perú, y Paulo Saraiva Dos Santos, de Brasil, por parciales de 6/4, 7/6, con un ‘tie break’ de 7-3.

Entre tanto, en la modalidad de sencillos, el estadounidense Cannon Kingsly avanzó a la segunda fase del cuadro principal del torneo, luego de derrotar al argentino Santiago Rodríguez Taverna en un disputado encuentro, que se prolongó por dos horas y 13 minutos, por parciales de 4/6, 6/4, 6/4.

En la cancha 2, Alfredo Pérez, de EE.UU., sacó del camino al canadiense Dan Martin, por 6/4, 7/6(3), y el marroquí Taha Baadi venció a Pranav Kumar de EE.UU., por un doble 6/2.

Por su parte, en la jornada de este lunes ya se conocieron los seis clasificados del Qualy para el cuadro principal. Ellos son cuatro estadounidenses, un marroquí y un argentino, los que sellaron su tiquete.

Noah Schachter terminó con la esperanza del colombiano Juan Sebastián Osorio, al derrotarlo en un arduo partido 6/1, 3/6, 7/5, mientras que Joshua Sheehy, de EE.UU., sacó del camino al bogotano Mateo Castañeda, al superarlo por 6/3, 6/4 en una hora y 18 minutos de juego. Los otros dos norteamericanos clasificados son Jacob Brumm y Bruno Kuzuhara.

El argentino Facundo Bagnis eliminó sin muchos inconvenientes al chileno Nicolás Villalón, con un doble 6/1, y el marroquí Taha Baadi venció a Pranav Kumar. de EE.UU., por 6/2, 6/2.

La segunda jornada del cuadro principal, a realizarse este martes en el Complejo Distrital de Raquetas, se iniciará a las 11 de la mañana. Allí estará debutando el sembrado número uno, el argentino Juan Pablo Ficovich, y los colombianos Adria Soriano, Nicolás Mejía, Samuel Linde, Miguel Tobón Jr., entre otros.