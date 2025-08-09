‘Seguimos, sí; paramos, no’. Junior sale nuevamente al ruedo a defender, una fecha más, su liderazgo —con invicto incluido— en la Liga II-2025. Esta vez el rival será el Envigado FC, equipo que tratará de aprovechar su localía para seguir sumando en la tabla, donde este domingo se ubica fuera de ‘los ocho’, pero con posibilidades de entrar si llega a superar al ‘Tiburón’.

El FPC no da compás de espera. Junior no ha terminado de celebrar la sufrida clasificación en la Copa cuando ya tiene que poner toda su atención en la Liga, donde marcha con puntaje casi perfecto (13 puntos de 15 posibles; cuatro triunfos y un empate en las primeras cinco jornadas).

El arranque del cuadro rojiblanco ilusiona bastante, pero aún sigue siendo eso, un simple buen arranque. El objetivo ahora de los dirigidos por Alfredo Arias es mantener esa regularidad que ha mostrado en las primeras jornadas para ir ‘tallando en madera’ ese rótulo de favorito al título.

No será fácil, porque por delante hay mucho camino, pero este buen arranque va fortaleciendo las bases de un proyecto que no tiene otro objetivo que no sea el título, y por ahí mismo, la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Para el duelo de esta tarde, el cuadro barranquillero seguirá dándole minutos al equipo que ha venido consolidando en este arranque de semestre. No hay espacio para descansos ni rotaciones, porque el objetivo inicial es sumar la mayor cantidad de puntos para ir cocinando la clasificación tempranera a fuego lento, pero seguro.

La única novedad que al parecer se visualiza es la presencia de Edwin Herrera en el lateral derecho, en lugar de Jhomier Guerrero. Ambos jugadores mantiene una pelea sana por el puesto y hasta el momento los dos han dado garantías, por más que Guerrero sume más minutos en estas primeras cinco jornadas.

De resto, los mismos, con el uruguayo Mauro Silveira en el arco, custodiado, además de Herrera, por el paraguayo Javier Báez —inamovible en la defensa rojiblanca—, Jermein Peña y Yeison Suárez.

En el medio, Guillermo Celis no tendrá problemas para jugar y estaría acompañado —en una línea de tres en el medio— por Carlos Esparragoza y Jesús Rivas.

Adelante, Jhon Fredy Salazar y Yimmi Chará jugarían abiertos por las bandas con la misión de surtir al único ‘9’ en punta, el paraguayo Guillermo Paiva. Otras opciones que maneja el técnico uruguayo por las bandas son Castrillón y Enamorado.

Posibles formaciones.

Será un duelo atractivo, teniendo en cuenta el estilo ofensivo de ambos equipos. Envigado, que no contará para este encuentro con Daniel Arcila y Luis Díaz, ambos traspasados al exterior, es un equipo que se caracteriza por ir adelante, mucho más de local, y el Junior de Arias también se ha visto como un cuadro agresivo hasta en condición de visitante, donde suma dos triunfos (ante Deportivo Cali y Águilas) y un empate (frente al Once Caldas).

El balance de los últimos cinco partidos entre ambos equipos en el Polideportivo Sur —que este domingo estará habilitado solo para los abonados del cuadro naranja— le da opciones al cuadro barranquillero, ya que suma un triunfo, tres empates y solo una derrota.

Las últimas dos visitas del Junior a Envigado se han saldado con un empate (0-0) y un triunfo rojiblanco (2-1), este último con doblete de Carlos Bacca, ausente este domingo —y por un buen rato— por lesión.

El encuentro, correspondiente a la jornada seis de la Liga II-2025, se iniciará a las 3 p.m. y será dirigido por el árbitro Wilmar Montaño Guevara. Transmite Win y Win Sports+