No se quedó. A pesar de la victoria 1-0 sobre La Equidad, el viernes pasado en Bogotá, Gerardo Bedoya presentó su renuncia a la dirección técnica del Unión Magdalena.

Bedoya, asistente de Alexis García, había asumido las riendas del cuadro bananero tras la dimisión del timonel chocoano, y comenzó con el triunfo en la capital su papel como entrenador azulgrana, con lo cual se esperaba que continuara al mando. Sin embargo, el domingo en la tarde, decidió dar un paso al costado “por lealtad” con quien lo llevó a Santa Marta.

“Yo llegué por pedido de Alexis García, él me invitó a su grupo de trabajo y yo complacido vine. Tuvimos un semestre complicado, ahora en este arrancamos, llevábamos tres partidos y el profe decide culminar su vinculación con Unión Magdalena. Me pidieron el favor de dirigir en Bogotá contra La Equidad, y querían que yo continuara con el equipo, ese es el pedido porque están muy agradecidos, pero por respeto, lealtad, principios y ética me debo a la oportunidad que él (Alexis) me dio de llegar acá. Por eso también estoy dando un paso al costado y está la renuncia puesta para dejar de ser el técnico del Unión”, comentó Bedoya en una entrevista con Caracol Radio.

“Es más por respeto, ética y lealtad, porque yo vine de la mano de Alexis García. Quise venir como asistente de él, hace rato quería hacerlo para aprender de una persona que liderara. Hay momentos en los que me dan ganas de seguir con Unión, más aún con la respuesta de los jugadores y el triunfo, eso lo pone a uno a dudar. Pero más allá de eso, me he manejado diferente en la vida, con respeto, honestidad y lealtad hacia el deporte”, agregó el exlateral izquierdo de la selección Colombia.

“NO TUVO LA PERSONALIDAD DE RENUNCIAR AL CLUB DIRECTAMENTE”: DÁVILA

Eduardo Dávila Armenta, accionista del ‘Ciclón’ aseguró que se enteró de la partida de Bedoya a través de las declaraciones entregadas a Caracol Radio. “No tuvo la personalidad de renunciar al club directamente”, criticó el dirigente en diálogo con EL HERALDO.

“Él dice ser solidario con Alexis García”, agregó con inconformismo por el actuar del antioqueño.

En todo caso, Dávila Armenta ya le montó reemplazo, se trata de un viejo conocido de la casa, Carlos Silva Socarrás, mejor conocido como ‘Paradita Silva’, que conducirá por quinta vez a la escuadra magdalenense.

“Silva ya asumió esta mañana”, confirmó el dueño del Unión, que no tiene claro si el entrenador samario asumirá de forma interina o en propiedad. “Tengo que hablar con él mañana para ver qué haremos”, concluyó.