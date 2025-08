Junior hizo su trabajo y así lo reconoce Alfredo Arias. El entrenador de rojiblanco se mostró tranquilo luego del triunfo 2-0 ante Boyacá Chicó y reconoció que supieron administrar las cargas ante un rival que se plantó muy bien en el campo de juego.

“Puede ser que en algún momento no pudimos mantener el ritmo que queríamos, pero al frente hay un equipo que también juega y que tenía que salir porque le convertimos tempranamente. Me quedo con lo positivo, el equipo hizo un buen partido. Nos asociamos bien con la pelota y supimos trajinar ese calor y ese cansancio para no desgastarnos con grandes esfuerzos. Optamos por jugar en corto y luego atacar los espacios”, manifestó en rueda de prensa.

“Lo mejor para mí es que he podido echar mano en diferentes posiciones e ir descansando a algunos jugadores. Repartir el esfuerzo mucho de las bandas, los esfuerzos de los extremos, del mediocampo. Hemos alternado, hemos cambiado, no grandes cosas a excepción del día de Copa, pero sí para mantener la regularidad. Había que cuidar un poco el físico, el partido ya pasó. Lo hicimos bien, tenemos que aspirar a más, tenemos el partido de Copa entre semana y debemos ir a buscar la clasificación”, complementó.

El técnico no estuvo muy de acuerdo cuando le preguntaron si a su equipo le había costado más de local que de visitante en este semestre.

“Siempre digo que las opiniones son todas respetable, pero no comparto a veces las opiniones. Hemos jugado de local por Liga dos partidos y los hemos ganado ambos. De visita hemos jugado tres, ganamos dos y uno nos lo empataron sobre la hora. Nos va a costar siempre cada partido, porque en el fútbol hoy en día es muy parejo hasta que alguien se vaya adelante. Mi mensaje para mis jugadores es que debemos ir por los tres puntos a donde sea, ya si después cuesta más o menos es algo que dicen ustedes. Yo estoy feliz de estar acá con estos jugadores”, destacó.

El uruguayo aprovechó y destacó que sus futbolistas pudieron sacar el cero, que era algo que les venía costando en los últimos compromisos.

“Hoy logramos mantener el cero en nuestro arco, que era algo que nos estaba costando y eso es mérito de los jugadores que estaban en cancha. Hay algunas posiciones que pueden ser ocupadas por varios jugadores. La versatilidad tiene que ver con la riqueza del juego, lo que tenemos que estar dispuesto es jugarlo. Habrá partidos que nos va a costar más, quizás vamos a perder, pero debemos tener la misma actitud, de ir al frente, de ser humildes y querer ganar siempre”, manifestó.

Por último, Alfredo Arias aseguró que en este partido pudieron ser muy efectivos en el arco contrario.

“Hoy por suerte fuimos efectivos. En otros partidos hemos rematado más veces, hoy fueron siete veces, cuatro al arco y dos fueron gol. Ojalá siempre tengamos efectividad, a veces es difícil porque se puede dar o no. Está en el momento y en la calidad del jugador para definir y en la fortuna, hoy tuvimos y el balón entró”, concluyó.