Una fuerte polémica han desatado las declaraciones del futbolista francés Allan Saint-Maximin sobre un supuesto intento de dopaje por parte del equipo médico del Fenerbahce, el club turco con el que jugará la próxima temporada el delantero colombiano Jhon Jáder Durán.

Allan Saint-Maximin vistió la camiseta del Fenerbahce en la temporada 2024-2025, periodo en el que el francés vivió “situaciones que le afectaron”, según denunció en el canal de YouTube de su compatriota Zack Nani.

“Soy una persona honesta, y tampoco me gustaría poner a personas en situaciones delicadas. Pero he llegado a una etapa en la que ya no tengo miedo a nada. Intentaron doparme, inyectándome cosas sin sentido. Me encontré situaciones muy locas en el Fenerbahce, que inevitablemente me afectaron”, aseguró el delantero de 28 años.

Afirmó Allan Saint-Maximin que no había hablado públicamente sobre estas situaciones por “amenazas” en su contra.

“Pasaron muchas cosas. Podría escribir un libro sobre ello. Intentas no decir cosas porque también te amenazan, te dicen claramente que si hablas, te haremos esto o te haremos lo otro. Te enfrentas a ciertas cosas que van más allá del fútbol. Te enteras de que las personas implicadas también tenían opiniones e instrucciones. Piensas: ¿de verdad lo ha hecho a propósito?, ¿es esto normal? Te intentan inyectar cosas que no tienen sentido", sostuvo.

Allan Saint-Maximin revient sur sa période difficile au Fenerbahçe 🇹🇷



Problèmes de visa, pression du club... des moments où même ça voulait le DOPER ! 😲 pic.twitter.com/Ib4SlMiaMl — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) July 4, 2025

Ante la ola de reacciones que desataron las revelaciones de Allan Saint-Maximin, el club Fenerbahce emitió un comunicado a través de redes sociales en el que desmintió al futbolista y anunció acciones legales en su contra.

“La distorsión de los hechos por parte del atleta sobre el tratamiento que recibió tras un problema de salud constituye un intento de dañar la reputación de nuestro club. Como Club Deportivo Fenerbahçe, queremos informar al público que haremos uso de todos nuestros derechos legales contra cualquier declaración engañosa o distorsionada que afecte a nuestra reputación corporativa”, indicó el club.

ZORUNLU AÇIKLAMA



2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.



Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2025

Allan Saint-Maximin también se refirió a la polémica en su cuenta de X, reafirmando que sí le suministraron “un tratamiento que se considera un producto dopante”.

“Veo que las cosas van por todas partes en Twitter, así que voy a aclarar lo que dije. Me refería a esta gente del club que está dispuesta a todo. En mi caso, cuando estuve enfermo, prácticamente me dieron un tratamiento que se considera un producto dopante. No sé por qué este equipo médico hizo eso”, escribió el delantero francés.