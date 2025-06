Con una combinación de talento, garra y resiliencia que la ha caracterizado, la tenista profesional María Fernanda Herazo alcanzó su título profesional número 35 en el circuito World Tennis Tour de la Federación Internacional de Tenis, al imponer en la final modalidad Dobles del torneo W15 de Kayseri, junto a Adelina Lechinova, de Lituania.

La dupla colombo-lituana superó a la pareja compuesta por Min Liu, de China, y Edda Mamedova, de Rusia, por parciales de 4/6 7/5 y un super tie break de 10-5.

“Estoy muy contenta porque este título representa mucho más que una victoria en la cancha. Es el reflejo de años de esfuerzo, disciplina y amor por este deporte. A pesar de los desafíos que he enfrentado hoy celebro que he sabido mantenerme firme y seguir ganando. Este triunfo confirma que el trabajo honesto, el carácter y la fe dan frutos. Estoy llena de alegría porque sigo haciendo historia con el corazón, por mí y por todos los que creen que sí se puede”, expresó Herazo tras su triunfo.

María Fernanda Herazo junto a Adelina Lechinova, de Lituania.

“Cada victoria representa una historia de lucha. No ha sido fácil, pero siempre he creído que los sueños grandes también nacen en los barrios humildes y en las adversidades que nos hacen más fuertes como deportistas. Cada medalla, cada trofeo, es también de mi familia, de mi gente y de todos los que han creído en mí. Estoy muy contenta de poder vivir este triunfo y poder compartirlo a la distancia con todos ustedes”, agregó.

Con este nuevo trofeo, Herazo, con 35 títulos, se despega como la tenista activa con más triufnos profesionales en Colombia, superando a Yuliana Lizarazo (30), María Paulina Pérez (15), Camila Osorio (6) y Emiliana Arango (4). Está ahora a solo dos títulos de igualar a Mariana Duque Mariño, quien lidera el palmarés histórico del tenis femenino colombiano con 37 títulos.

“Mucha alegría y bueno, acá no hay una competencia de quién gana más o menos. Es un trabajo muy duro el que cada una hace, y me llena de alegría estar en mi posición. Quiero agradecer a mis patrocinadores, a los buenos periodistas, a los entes gubernamentales y a todos los que me apoyan”, afirmó la barranquillera entre risas.