MANUEL DE ALMEIDA/EFE

Oeiras (Portugal), 02/06/2025.- Portugal player Cristiano Ronaldo (2L) attends a training session of the Portuguese national soccer team in Oeiras, Lisbon, Portugal, 02 June 2025. Portugal face Germany in a UEFA Nations League semi-finals match on 04 June. (Alemania, Lisboa) EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA