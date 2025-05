Desde niño soñó con batear. Cuando practicaba con su abuelo en los parques de Barranquilla tenía claro su objetivo: poder llegar lejos en el béisbol. Ese pensamiento poco a poco se ha venido haciendo realidad.

A sus 24 años, Andrey Martínez viene brillando en el béisbol universitario con su equipo, Wildcats, de la Bethune-Cookman University. Lleva nada más y nada menos que 20 cuadrangulares conectados en el año, cifra máximo para un jugador en la historia de esa novena.

El barranquillero consiguió, el pasado domingo, conectar un jonrón de tres carreras para darle la victoria a su equipo y festejar su primer título en la historia del torneo de Béisbol de la Southwestern Athletic Conference (SWAC).

“Ayer (domingo) nos clasificamos. Quedamos campeones de nuestra conferencia y avanzamos a los regionales. Es decir, ahora competimos contra equipos de otros estados y universidades. En lo personal, me gané el título de ‘Bateador del Año’ de la conferencia. Fue un día increíble para el equipo y para mí. El jonrón número 20 me permitió empatar la marca histórica de la universidad. Estoy a un jonrón de superarla, así que todavía puedo romperla en los próximos partidos”, declaró en conversación con EL HERALDO.

“Actualmente estamos en los playoffs, en la postemporada. El formato es de eliminación directa: el que pierde queda fuera. Faltan tres rondas para llegar a la final. Con ese jonrón fuimos campeones de la conferencia. Fue un momento muy especial para todos. Bendecido por Dios por mantenerme saludable, que es lo más importante. El equipo está en excelente nivel y todo esto es gracias al esfuerzo de todos”, añadió.

El pelotero contó un poco de su historia y de cómo pudo llegar a suelo norteamericano.

“Desde muy niño, mi abuelo y yo íbamos a batear al Parque Almendras con un par de escobas. Siempre jugaba con mis primos en la calle a la chequita. Soy muy barranquillero, del Barrio Modelo, pero crecí en Barrio Bajo y Montecristo. Mi familia está en Barranquilla. Están muy felices y orgullosos de mí. Ver a mis padres orgullosos es lo que más me llena. Estoy solo en un apartamento con varios compañeros del equipo. Son apartamentos tipo dormitorios que la universidad tiene para nosotros”, afirmó.

“Hice un try-out con el programa Top Property Colombia, dirigido por Boris Villa Junior en Barranquilla. Unos coaches me vieron y me seleccionaron para St. Petersburg College, donde estuve dos años. Ahora estoy en Bethune-Cookman University. Practiqué béisbol desde los cuatro años en la academia Hermanos Rentería en Barranquilla. Desde muy niño representé a Atlántico y a Colombia en categorías menores. Mi familia siempre me apoyó en las prácticas y juegos”, complementó.

El joven deportista se definió como un beisbolista con mucho poder ofensivo.

“Me caracterizo por tener un buen bate, me gusta darle duro a la bola. Soy un bateador de poder y también tengo un buen brazo, juego tercera base y jardín derecho. Puedo jugar en diferentes posiciones y aportar al equipo”, señaló.

El atleta aseguró que su ídolo siempre ha sido Édgar Rentería, el mejor pelotero en la historia del país y que tiene el anhelo de llegar a las Grandes Ligas.

“Edgar Rentería, el mayor exponente del béisbol colombiano. Siempre ha sido mi ídolo y ejemplo a seguir. Ese es mi sueño desde niño: llegar a la MLB. Estoy trabajando duro para lograrlo, entrenando y mejorando cada día. Es el sueño de todo niño que ama este deporte”, comentó.

Si bien tiene su preferencia por el béisbol, el atlanticense no ocultó su amor por Junior, equipo del que casi siempre ve los partidos desde Estados Unidos.

Cortesía El barranquillero Andrey Martínez.

“Como todo colombiano, me gusta el fútbol. Soy hincha de Junior. He visto algunos partidos desde aquí, aunque no es lo mismo que estar en el estadio. Ganamos en Medellín, tu sabes que Junior es tu papá”, destacó.

Por último, Andrey Martínez contó sobre cómo es su relación con sus compañeros y dijo que ya les ha enseñado algunas palabras a varios de ellos.

“Me llevo muy bien con todos. Hemos formado una familia aquí. Hay puertorriqueños, venezolanos y cubanos en el equipo, así que hay sabor latino. Sí, soy el único colombiano. Les he enseñado algunas palabras y costumbres de Barranquilla. Se les ha pegado un par de palabritas mías, ya las tienen en su vocabulario”, concluyó.