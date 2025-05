César Farías está tranquilo. Si bien Junior no ha podido ganar en sus últimos tres partidos, el entrenador rojiblanco asegura que el equipo está bien para encarar el remate del ‘todos contra todos’.

“Estamos todos bien, estamos llegando sanos, fuertes a una etapa del año en la que hay muchas lluvias, eso no permite que las canchas estén en buen estado. Nosotros tenemos unos niveles de fuerza, y todos estamos sanos y disponibles. Paiva lo vamos a preservar este fin de semana. Somos afortunados que ya hemos llegado hasta este punto así”, expresó en rueda de prensa.

“Lo positivo es que están sanos, acumularon minutos, hay rendimientos individuales interesantes y que en el momento que necesitemos de alguien estarán preparados. Cuando todo está bien es fácil ganar. Es difícil cuando las

Cosas se ponen cuesta arriba y ahí hay que prepararse para hacerlo bien. El plantel tiene una energía tremenda. Sabe lo que quiere, está tranquilo y sabe lo que quiere”, complementó.

El técnico valoró el haberle dado descanso a la nómina que en gran parte ha venido siendo titular en el semestre.

“Nos ha servido para trabajar en profundidad en todos los aspectos y prepararnos en lo que viene más adelante. Todos están bien, se trata de que todos los componentes de un equipo esté al 100%. Sentimos que podemos ir llenando los espacios que se nos han generado”, manifestó.

El DT no dio pistas del equipo que utilizará ante Fortaleza, este viernes, a las 6:10 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Nosotros pensamos en partido a partido. Pensamos en las posibilidades que tenemos de trabajar, hemos trabajado con pensamientos positivos, porque esa es la base de todo. El viernes tenemos un partido de local en el que tenemos que ir con firmeza y como siempre, mostrar la jerarquía y ganar los tres puntos. Hay que tener un pensamiento positivo, que nos llene de energía”, afirmó.

“Si hay que aplaudirle cosas a Fortaleza es que siempre tratan de jugar y piensan en el arco contrario. Cuando revisas sus resultados de visitantes tampoco estamos viendo un mounstros de tres cabeza. Yo no estoy hablando mal de Fortaleza, pero hay que ver los análisis”, añadió.

Si bien piensa en ganar los dos partidos que faltan, el venezolano dijo que, para él, no siempre es bueno terminar los cuadrangulares en casa.

“Todo el mundo piensa que terminar en casa es mejor, yo tengo un pensamiento de que no es mejor, pero eso no quiere decir que no queramos ganar los puntos. Luego si arrancamos de local podemos tener dos de visitante enseguida y ya solo una salida al final, eso es preferible”, aseguró.

“Se dice que es mejor cerrar en casa. Clasifican ocho, el campeonato está apretado, buscan todas las variables. Juegan rivales entre sí, eso hay que verlo. Nosotros pensamos en que vamos a ganar, que tenemos que demostrar nuestra jerarquía y mostrar que estamos bien”, agregó.

El timonel resaltó que en las únicas derrotas que han tenido sus dirigidos siempre han competido.

“En la victoria. Empate y derrota hemos sido competitivos. Hemos perdido tres partidos y ha sido por un gol, siempre hemos luchado. Hay preocupación todos los días, es normal. Pero nada estresante. Tenemos un buen promedio y queremos poder seguir afinándolos en esta recta final y llegar enfocados con las mejores energías. Intuimos que vamos a llegar bien a esa fase”, señaló.

El DT dijo que Fabián Ángel y Yani Quintero tuvieron un buen partido ante Santa Fe y son jugadores que pueden reemplazar a Didier Moreno cuando no pueda jugar.

“Fabián y Yani fueron de los puntos altos del equipo el juego pasado. Cumplieron con el trabajo que se les encomendó. Ahora cualquier cosa que pase con Didier tienes dos jugadores más. La parte más fuerte del equipo fue el balance en la altura y ahí tuvieron que ver mucho Fabián y Yani”, apuntó.

El estratega explicó que el tema de los aficionados en el estadio es para debatir, pero le dijo al hincha que crean en ‘el Tiburón’.

“Ese es un tema para debatir en profundidad. Lo que estoy seguro es que la gente no tiene la culpa. La gente se ilusiona y sueña con su equipo. La gente nos ha apoyado, en momentos difíciles, de incomodidad y todo. Son una parte fundamental de este equipo”, analizó.

“La gente también se conecta con el equipo de oído, de vista, si todos los días se dice que el equipo es malo obviamente no van a ir. No me corresponde a mí decir lo que pasa. Estoy agradecido con la gente, les puedo decir a la gente que crean en su equipo, que sabemos para dónde vamos. Hay un plan, los jugadores responden, hemos tomado el camino correcto”, puntualizó.

Por último, César Farías expresó que van a llegar bien a los cuadrangulares semifinales.

“Posiblemente no sirva de mucho para ganar estos partidos para algunos, para nosotros sí. Vamos a llegar bien a los cuadrangulares. El fútbol también es de inspiración, motivación. Es un partido en el que tenemos que demostrar nuestra grandeza, jerarquía. Ellos son equipo alegre, un proyecto bonito, pero nosotros sabemos quiénes somos y lo que le queremos transmitir a la gente”, concluyó.