Didier Moreno ve con buenos ojos lo que viene para Junior. El mediocampista no titubeó cuando fue interrogado sobre para qué está el equipo en los cuadrangulares.

“Estamos para ser campeones y vamos a pelear para ser campeones”, declaró en rueda de prensa.

El centrocampista explicó que han sido buenos estos días que han tenido sin jugar para fortalecer la fuerza.

“Han sido días importantes para trabajar, mirar cosas. Se hizo un pequeño reacondicionamiento en la parte de la fuerza y física. Con 31 uno va a clasificar, pero falta ganar un partido para estar tranquilos y entrar fuertes en los cuadrangulares. Es beneficioso para nosotros porque pudimos mejorar en la parte física. Vamos a tener dos partidos para tener actividad, seguir compitiendo y estamos tranquilos”, comentó.

El volante resaltó a Fortaleza, el rival que enfrentarán este viernes, a las 6:10 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Vamos a enfrentar a un equipo con una idea clara, un buen rival, no es un rival cualquiera. Vamos a demostrar lo que hemos venido haciendo, hemos mostrado a un Junior práctico. Nos adaptamos a las circunstancias del juego y queremos en casa poner las condiciones”, afirmó.

El futbolista aseguró que la nómina que utilizó César Farías en el anterior juego hizo un buen partido.

“Contra América hicimos un buen juego, en Bogotá también. No salió como estaba planificado porque el terreno no permitía hacer el fútbol que uno quería, pero los muchachos hicieron un buen juego. Analizamos todo. Aprovechamos esta semana que no jugamos para mejorar”, explicó.

El mediocampista señaló que ha podido jugar bien en los partidos que le han sacado amarilla y que eso no ha sido un impedimento para él.

“Cada técnico tiene su modo de buscar el juego. Yo siento que una tarjeta minimiza porque tienes que ir con menos fuerza en las jugadas. La confianza que te da el entrenador y los compañeros hace que vayas al límite sin dejar de ser agresivo”, comentó.

“En la posición de volante se nos tilda de ser los más duros, pero cuando tienes una tarjeta hay otras cualidades que salen a flote. Llevo siete u ocho partidos con esta tarjeta amarilla y lo he asimilado bien”, añadió.

El deportista no se siente preocupado por la falta de gol del equipo en los últimos juegos.

“Cuando tienes opciones no tienes que preocuparte. Tenemos hombres que todas sus carreras han hecho goles, me preocuparía si no generáramos ocasiones”, manifestó.

Por último, Didier Moreno le agradeció al hincha por todo su apoyo y pidió unidad para encarar las finales.

“Al hincha yo lo único que tengo es que agradecerle. Se viene lo más lindo, lo más bonito, las finales. Con ellos de nuestro lado, con su apoyo, será más fácil, porque si estamos juntos será todo mejor”, concluyó.