SEBASTIEN NOGIER/EFE

ROQUEBRUNE CAP MARTIN (France), 09/04/2025.- Alejandro Tabilo of Chile gestures during his second round match against Novak Djokovic of Serbia at the ATP Monte Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 09 April 2025. (Tenis, Francia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER