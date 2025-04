El excapitán de la selección de Bélgica Eden Hazard, de 34 años, ha cautivado a los medios deportivos belgas con un pequeño vídeo promocional en el que el exdelantero de Chelsea y del Real Madrid hace virguerías con una lata de cerveza entre los pies.

En el vídeo, un fragmento de una promoción de la marca de cerveza que patrocina a la selección de Bélgica, Hazard aparece en ropa de calle dando hasta 14 toques seguidos a una lata en un salón.

“Entre toma y toma, quien hizo soñar a tantos aficionados belgas se puso a hacer malabares con una lata vacía. Y como muestran las imágenes, el jugador de Braine aún conserva mucho talento”, apunta el diario DH Les Sports sobre los 14 toques seguidos que Hazard lograba encadenar con la lata.

También con aroma nostálgico, el diario belga Het Laatste Nieuws dice que “aun después de colgar las botas, sigue demostrando de vez en cuando su talento con el fútbol”.

Mismo tono utiliza el medio especializado Walfoot, que subraya que pese a haberse retirado de los terrenos de juego, el exfutbolista “no ha perdido ni un ápice de su técnica”.

Hij mag dan wel al even gestopt zijn met voetballen, jongleren (met een blikje bier!) kan Eden Hazard nog steeds 🤩#EdenHazard #Hazard #Voetbal pic.twitter.com/HHySLlBuJ5 — VoetbalPrimeur.be (@VoetbalPrimeurB) April 2, 2025

Hazard nunca ha escondido su amor por la cerveza, un estandarte de la cultura belga y, una vez retirado, reconoció que en los veranos como profesional se dejaba llevar y cogía cuatro o cinco kilos.

“Es cierto, volvía de las vacaciones con cinco kilos de más, lo sabía perfectamente. Como buen belga, nos gusta la cerveza, porque mi país tiene la mejor del mundo. No digo que bebiera todos los días, porque no es verdad, pero a veces está bien tomarse uno o dos vasos”, declaró ya retirado en una entrevista en el canal de YouTube Obi One.

Tampoco es la primera vez que Hazard sorprende haciendo malabares con los pies, pues en el pasado se hizo viral un vídeo suyo haciendo virguerías con un balón de fútbol americano.